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الشرطة الكندية غير قادرة على وضع حد للاحتجاجات في أوتاوا
الشرطة الكندية غير قادرة على وضع حد للاحتجاجات في أوتاوا
قال قائد شرطة أوتاوا الكندية، بيتر سلولي، إنه يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنهاء الاحتجاجات ضد قيود "كورونا". 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:52+0000
2022-02-06T13:52+0000
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تحقق شرطة أوتاوا في أكثر من 50 جريمة جنائية تتعلق بالاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا، بحسب تقرير CBC.وتوجّه أكثر من 7000 متظاهر إلى وسط المدينة، يوم السبت، ولا تزال 500 شاحنة ثقيلة في المنطقة المسماة "المنطقة الحمراء". وقال سلولي: "هذا وضع غير مسبوق، لكننا تعلمنا من تجربتنا، ونعم، من أخطائنا، ونعتزم القيام بعمل أفضل". واستمرت الاحتجاجات منذ 29 يناير/كانون الثاني، ضد قيود فيروس كورونا، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون، في العديد من المدن الكندية. وغيّر رئيس الوزراء جاستن ترودو مكان إقامته وسط هذه الأحداث لأسباب أمنية ، وترك أوتاوا.
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العالم

الشرطة الكندية غير قادرة على وضع حد للاحتجاجات في أوتاوا

13:52 GMT 06.02.2022
© REUTERS / JOHN MORRISإجراءات مواجهة فيروس كورونا في كندا
إجراءات مواجهة فيروس كورونا في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / JOHN MORRIS
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قال قائد شرطة أوتاوا الكندية، بيتر سلولي، إنه يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنهاء الاحتجاجات ضد قيود "كورونا".
تحقق شرطة أوتاوا في أكثر من 50 جريمة جنائية تتعلق بالاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا، بحسب تقرير CBC.

وقال سلولي في اجتماع طارئ لمجلس خدمة الشرطة: "نحن بحاجة إلى مزيد من الموارد". في الوقت نفسه، وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن جميع الضباط المتاحين لدائرة شرطة أوتاوا يشاركون، وقد قدم مئات من ضباط إنفاذ القانون الآخرين لمساعدتهم.

وتوجّه أكثر من 7000 متظاهر إلى وسط المدينة، يوم السبت، ولا تزال 500 شاحنة ثقيلة في المنطقة المسماة "المنطقة الحمراء".

وطرح رئيس مجلس شرطة أوتاوا، ديان دينز، فكرة مطالبة حكومة الإقليم بفرض حظر تجول. واعترفت الشرطة بأنها لا تتوقع استمرار المظاهرات لفترة طويلة.

وقال سلولي: "هذا وضع غير مسبوق، لكننا تعلمنا من تجربتنا، ونعم، من أخطائنا، ونعتزم القيام بعمل أفضل". واستمرت الاحتجاجات منذ 29 يناير/كانون الثاني، ضد قيود فيروس كورونا، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون، في العديد من المدن الكندية. وغيّر رئيس الوزراء جاستن ترودو مكان إقامته وسط هذه الأحداث لأسباب أمنية ، وترك أوتاوا.
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