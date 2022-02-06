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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الصدر-وبرزاني-يؤكدان-الإسراع-في-تشكيل-الحكومة-والإمارات-تبحث-التزود-بأنظمة-دفاع-جوي-إسرائيلية-1058105561.html
الصدر وبرزاني يؤكدان الإسراع في تشكيل الحكومة... والإمارات تبحث التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية
الصدر وبرزاني يؤكدان الإسراع في تشكيل الحكومة... والإمارات تبحث التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية
يؤكد الصدر وبرزاني حرصهما على الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية في العراق، فيما تبحث الإمارات مع تل أبيب التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية، ويطلب المنفي... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:42+0000
2022-02-06T14:42+0000
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الصدر و برزاني يؤكدان الإسراع في تشكيل الحكومة.. والإمارات تبحث التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية
الصدر و برزاني يؤكدان الإسراع في تشكيل الحكومة.. والإمارات تبحث التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية
الصدر وبرزاني يؤكدان حرصهما على الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنيةأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، أن التحالف الاستراتيجي بينهما متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه العراق والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار.جاء ذلك بعدما أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ودعا الصدر، نواب كتلته إلى "عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية خلال جلسة البرلمان المقبلة إذا لم يكن مستوفيا للشروط".وأكد أنه "لن تكون هناك مقاطعة من قبل الكتلة الصدرية لجلسة مجلس النواب، غدا الاثنين، لاختيار رئيس الجمهورية، مرجحا أن تختار الكتلة الصدرية هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".الإمارات تبحث مع إسرائيل التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيليةكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مباحثات تجريها الإمارات وإسرائيل، لتزويد تل أبيب الدولة الخليجية بأنظمة دفاع جوي، في ظل تزايد هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الإمارات.ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في تفاصيل المحادثات، إنه لا يُتوقع أن تتضمن هذه الاتصالات بيع منظومة "القبة الحديدية"، لكن إسرائيل قد تبيع لحليفتها الخليجية أنظمة رادار.وأكدت أنه على الرغم من أن أبو ظبي كانت مهتمة منذ فترة طويلة بالأنظمة الإسرائيلية، إلا أنها تخشى القيام بذلك بشكل علني وصريح، وهو أمر من شأنه أن يغضب طهران.وأشار إلى أنه "حتى الآن ما يجري الحديث عنه لا يعدو كونه تكهنات إعلامية ولم يصدر أي بيان رسمي بخصوصه، ما يعني وجود مبالغة في التقارير.المنفي يطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلادقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المْـنِفّي، إن الليبيين ينتظرون من الاتحاد الأفريقي، دعم آلية وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.ودعا المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأطراف الليبية لتسهيل التوصل إلى توافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، ويجنب البلاد الدخول في أزمة جديدة.كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم عقد مؤتمر المصالحة في ليبيا والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية قبل أشهر.وأوضح أن "الأزمات الكثيرة على طاولة الاتحاد الأفريقي تجعل دوره داعم معنوي فقط".يمكنكم متابعة المزيد من خلال عالم سبوتنيك
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الصدر وبرزاني يؤكدان الإسراع في تشكيل الحكومة... والإمارات تبحث التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

14:42 GMT 06.02.2022
الصدر و برزاني يؤكدان الإسراع في تشكيل الحكومة.. والإمارات تبحث التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية
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يؤكد الصدر وبرزاني حرصهما على الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية في العراق، فيما تبحث الإمارات مع تل أبيب التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية، ويطلب المنفي الدعم من الاتحاد الأفريقي "لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد".

الصدر وبرزاني يؤكدان حرصهما على الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، أن التحالف الاستراتيجي بينهما متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه العراق والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار.
جاء ذلك بعدما أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ودعا الصدر، نواب كتلته إلى "عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية خلال جلسة البرلمان المقبلة إذا لم يكن مستوفيا للشروط".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي العراقي، محمد عاصم شنشل، إن قرار الكتلة الصدرية تجميد مشاوراتها مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ليس وليد اللحظة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القرارات من جانب الكتلة لتجميد أنشطتها لكن في اللحظات الأخيرة تستجيب لإعادة مزاولة مهامها.

وأكد أنه "لن تكون هناك مقاطعة من قبل الكتلة الصدرية لجلسة مجلس النواب، غدا الاثنين، لاختيار رئيس الجمهورية، مرجحا أن تختار الكتلة الصدرية هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

الإمارات تبحث مع إسرائيل التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مباحثات تجريها الإمارات وإسرائيل، لتزويد تل أبيب الدولة الخليجية بأنظمة دفاع جوي، في ظل تزايد هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في تفاصيل المحادثات، إنه لا يُتوقع أن تتضمن هذه الاتصالات بيع منظومة "القبة الحديدية"، لكن إسرائيل قد تبيع لحليفتها الخليجية أنظمة رادار.
وأكدت أنه على الرغم من أن أبو ظبي كانت مهتمة منذ فترة طويلة بالأنظمة الإسرائيلية، إلا أنها تخشى القيام بذلك بشكل علني وصريح، وهو أمر من شأنه أن يغضب طهران.

في هذا الصدد، اعتبر مدير تحرير موقع "إرم نيوز"، خالد محمد، انتشار تقارير منذ شهور حول تزويد إسرائيل للإمارات بأنظمة دفاع جوي بأنها "تقارير متضاربة"، مشيرا إلى أن مصدرها الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه "حتى الآن ما يجري الحديث عنه لا يعدو كونه تكهنات إعلامية ولم يصدر أي بيان رسمي بخصوصه، ما يعني وجود مبالغة في التقارير.

وأكد أن "الاتفاق النووي الإيراني لا علاقة له بالخطوات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، والدليل على ذلك تزامن زيارة الرئيس الإسرائيلي مع زيارة وزير الاقتصاد الإيراني للإمارات.

المنفي يطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المْـنِفّي، إن الليبيين ينتظرون من الاتحاد الأفريقي، دعم آلية وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ودعا المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأطراف الليبية لتسهيل التوصل إلى توافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، ويجنب البلاد الدخول في أزمة جديدة.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم عقد مؤتمر المصالحة في ليبيا والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية قبل أشهر.

في هذا الصدد، قال إدريس عبد السلام أحميد، الباحث السياسي الليبي، إن وجود ليبيا تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جعلت الملف الليبي لدى المنظمة الدولية والدول الكبرى، ما صعب مهمة الاتحاد الأفريقي الذي يعاني أصلا من عديد الأزمات.

وأوضح أن "الأزمات الكثيرة على طاولة الاتحاد الأفريقي تجعل دوره داعم معنوي فقط".
وأشار إلى أنه "لا خلاف بين الدول الأفريقية على ضرورة حل الأزمة الليبية، لأن ليبيا كان لها دور مهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي، ولكن الأزمة باتت دولية ما يعثر دور الاتحاد".
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