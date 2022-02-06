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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الطائرة-المسيرة-سيريوس-ستكون-قادرة-على-العمل-مع-الطائرات-المأهولة-1058084657.html
الطائرة المسيرة "سيريوس" ستكون قادرة على العمل مع الطائرات المأهولة
الطائرة المسيرة "سيريوس" ستكون قادرة على العمل مع الطائرات المأهولة
ستكون الطائرة المسيرة بعيدة المدى "سيريوس" قادرة على التفاعل مع الطائرات المأهولة كجزء من مجموعة طائرات الاستطلاع والهجوم. من المفترض أن الطائرة المسيرة ستكتشف... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T06:33+0000
2022-02-06T06:34+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للشركة المنتجة "كرونشتادت" لوسائل إعلام روسية: "يعمل المجمع مع الطائرات المسيرة كسلاح استطلاعي وعملي ضد الأجسام الأرضية والسطحية التي اكتشفها. تعمل الطائرات المأهولة أساسًا كسلاح ضارب ضد الأهداف التي عثرت عليها سيريوس.سيريوس: طائرة الاستطلاع على ارتفاعات متوسطة والهجوم وهي نسخة أثقل من طائرة أوريون المسيرة الناجحة. تحتوي على محركين، يتحكم فيها عن طريق الأقمار الصناعية وقادرة على حمل حمولة كبيرة. من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة في عام 2023.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

الطائرة المسيرة "سيريوس" ستكون قادرة على العمل مع الطائرات المأهولة

06:33 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 06:34 GMT 06.02.2022)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورالطائرة المسيرة العسكرية "أوريون" في معرض "أرميا 2020"
الطائرة المسيرة العسكرية أوريون في معرض أرميا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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ستكون الطائرة المسيرة بعيدة المدى "سيريوس" قادرة على التفاعل مع الطائرات المأهولة كجزء من مجموعة طائرات الاستطلاع والهجوم. من المفترض أن الطائرة المسيرة ستكتشف الأهداف للطائرات الهجومية.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة المنتجة "كرونشتادت" لوسائل إعلام روسية: "يعمل المجمع مع الطائرات المسيرة كسلاح استطلاعي وعملي ضد الأجسام الأرضية والسطحية التي اكتشفها. تعمل الطائرات المأهولة أساسًا كسلاح ضارب ضد الأهداف التي عثرت عليها سيريوس.
سيريوس: طائرة الاستطلاع على ارتفاعات متوسطة والهجوم وهي نسخة أثقل من طائرة أوريون المسيرة الناجحة. تحتوي على محركين، يتحكم فيها عن طريق الأقمار الصناعية وقادرة على حمل حمولة كبيرة. من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة في عام 2023.
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