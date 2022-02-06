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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الملكة-إليزابيث-تريد-أن-تلقب-زوجة-تشارلز-بملكة-بريطانيا-عندما-يتولى-ابنها-العرش-1058082966.html
الملكة إليزابيث تريد أن تلقب زوجة تشارلز بملكة بريطانيا عندما يتولى ابنها العرش
الملكة إليزابيث تريد أن تلقب زوجة تشارلز بملكة بريطانيا عندما يتولى ابنها العرش
قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، يوم السبت، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد معززة وضعها في قلب العائلة... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T04:41+0000
2022-02-06T04:41+0000
الملكة إليزابيث
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وقالت الملكة إليزابيث في رسالة بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم.وتزوج الأمير تشارلز وكاميلا عام 2005 في حفل مدني في قلعة وندسور.وقال مقر إقامتهما في كلارنس هاوس يوم السبت، إن" كلمات جلالة الملكة أثرت فيهما وشرفتهما".وتعكس خطوة محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدةاليزابيث قبولا أوسع لوضع كاميلا كملكة.ولم تعد الصحف الشعبية تستهدفها كما فعلت في العشر سنوات التي أعقبت وفاة الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز الأولى عام 1997.وتحمل كاميلا حاليا لقب دوقة كورنوال وتمثل الآن العائلة المالكة بانتظام، إلى جانب الأمير تشارلز أثناء المهام الرسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/محظور-في-القصر-طعام-تكرهه-الملكة-إليزابيث-بشدة--1057158211.html
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الملكة إليزابيث, أخبار العالم الآن

الملكة إليزابيث تريد أن تلقب زوجة تشارلز بملكة بريطانيا عندما يتولى ابنها العرش

04:41 GMT 06.02.2022
© REUTERS / POOLالملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وكبار أفراد الأسرة المالكة احتفالا بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وكبار أفراد الأسرة المالكة احتفالا بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / POOL
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قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، يوم السبت، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد معززة وضعها في قلب العائلة المالكة. بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.
وقالت الملكة إليزابيث في رسالة بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.
وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم.
وقالت "أمنيتي الصادقة أنه عندما يحين ذلك الوقت، أن تُعرف كاميلا باسم الملكة زوجة الملك مع مواصلتها خدمتها المخلصة".
وتزوج الأمير تشارلز وكاميلا عام 2005 في حفل مدني في قلعة وندسور.
وقال مقر إقامتهما في كلارنس هاوس يوم السبت، إن" كلمات جلالة الملكة أثرت فيهما وشرفتهما".
وتعكس خطوة محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدةاليزابيث قبولا أوسع لوضع كاميلا كملكة.
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ولم تعد الصحف الشعبية تستهدفها كما فعلت في العشر سنوات التي أعقبت وفاة الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز الأولى عام 1997.
وتحمل كاميلا حاليا لقب دوقة كورنوال وتمثل الآن العائلة المالكة بانتظام، إلى جانب الأمير تشارلز أثناء المهام الرسمية.
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