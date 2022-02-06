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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الولايات-المتحدة-تحصل-على-نسخ-من-دبابات-تي-72-والمدرعات-الصينية-في-إن17-للتدريبات-1058083729.html
الولايات المتحدة تحصل على نسخ من دبابات "تي-72" والمدرعات الصينية "في إن17" للتدريبات
الولايات المتحدة تحصل على نسخ من دبابات "تي-72" والمدرعات الصينية "في إن17" للتدريبات
يعتزم الجيش الأمريكي تحويل بعض المدرعات "إم2أ2 برادلي" المخزنة إلى معدات تصور عدوًا محتملاً أثناء التدريبات. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T05:46+0000
2022-02-06T05:46+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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تريد تحويلها إلى نسخ من الدبابات الروسية "تي-72بي3 " والمدرعة الصينية "في إن17" حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يبدو من الصور التي تم نشرها على تويتر أنه سيتم إعادة إنتاج دبابة القتال الروسية الرئيسية في إصدار 2016. يتضح هذا من خلال الشاشات الجانبية المزيفة الضخمة والشاشات المضادة للتراكم الشبكية التي تغطي النتوءات الخلفية للبدن.توجد على البرج وأمام الهيكل حاويات تصور الحماية الديناميكية المدمجة. تم استبدال المدفع الأوتوماتيكي العادي M242 Bushmaster عيار 25 ملم بنموذج مدفع 125 ملم 2A46M-5 بطول بضعة أمتار. تم تعليق "خزانين وقود إضافيين" من الخلف.بالنسبة لـ "VN17" ، يبدو هذا النموذج أشبه بمدرعة حقيقية بوزن 30 طنًا، على الرغم من أن البرج يبدو ضخمًا للغاية.المدهش في الأمر هو أن الأمريكيين قاموا بتقليد مدرعة لم تكن في خدمة جيش التحرير الشعبي الصيني ولم يتم توريدها للخارج.على ما يبدو، ستذهب هذه التقنية إلى مركز التدريب الوطني للجيش الأمريكي فورت إرفين، صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تحصل على نسخ من دبابات "تي-72" والمدرعات الصينية "في إن17" للتدريبات

05:46 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72 بي3"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf
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يعتزم الجيش الأمريكي تحويل بعض المدرعات "إم2أ2 برادلي" المخزنة إلى معدات تصور عدوًا محتملاً أثناء التدريبات.
تريد تحويلها إلى نسخ من الدبابات الروسية "تي-72بي3 " والمدرعة الصينية "في إن17" حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يبدو من الصور التي تم نشرها على تويتر أنه سيتم إعادة إنتاج دبابة القتال الروسية الرئيسية في إصدار 2016. يتضح هذا من خلال الشاشات الجانبية المزيفة الضخمة والشاشات المضادة للتراكم الشبكية التي تغطي النتوءات الخلفية للبدن.
توجد على البرج وأمام الهيكل حاويات تصور الحماية الديناميكية المدمجة. تم استبدال المدفع الأوتوماتيكي العادي M242 Bushmaster عيار 25 ملم بنموذج مدفع 125 ملم 2A46M-5 بطول بضعة أمتار. تم تعليق "خزانين وقود إضافيين" من الخلف.
بالنسبة لـ "VN17" ، يبدو هذا النموذج أشبه بمدرعة حقيقية بوزن 30 طنًا، على الرغم من أن البرج يبدو ضخمًا للغاية.
المدهش في الأمر هو أن الأمريكيين قاموا بتقليد مدرعة لم تكن في خدمة جيش التحرير الشعبي الصيني ولم يتم توريدها للخارج.
على ما يبدو، ستذهب هذه التقنية إلى مركز التدريب الوطني للجيش الأمريكي فورت إرفين، صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا.
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