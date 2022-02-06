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https://arabic.sputniknews.com/20220206/انقطاع-واسع-للكهرباء-وتسجيل-مئات-الحوادث-المرورية-في-أمريكا--1058095308.html
انقطاع واسع للكهرباء وتسجيل مئات الحوادث المرورية في أمريكا
انقطاع واسع للكهرباء وتسجيل مئات الحوادث المرورية في أمريكا
استيقظ عشرات الآلاف من الأمريكيين دون كهرباء، يوم السبت، بعد عاصفة شتوية كبرى اجتاحت مساحات شاسعة من البلاد، من أقصى الجنوب إلى أقصى شمال شرقي البلاد. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:02+0000
2022-02-06T11:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في تغريدة إن ما يصل إلى 17 بوصة من الثلوج والجليد غطت أجزاء من ولايات نيويورك وفيرمونت وإنديانا وماين أمس السبت.وفي نشرة منفصلة، حذرت الخدمة من أن "درجات الحرارة القارسة ستمتد على منطقة من السهول الجنوبية إلى وادي أوهايو والشمال الشرقي"، بحسب "سي إن بي سي".وعانت أكثر من 87 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء في ولاية تينيسي في، فيما استيقظ ما يقرب من 56 ألف أسرة في الظلام في ولاية نيويورك، وفقا لموقع تتبع الأعطال "باور أوتج".قالت خدمة الأرصاد إن أجزاء من ميتشجان ومينيسوتا ونيويورك ونورث داكوتا وُضعت تحت التحذيرات الاستشارية الشتوية في عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أن الأمور ستبدأ تدريجيا في التحسن يوم الأحد.وبعدما أصبحت الطرق زلقة، وقعت مئات حوادث السيارات. وكتبت شرطة ولاية ماساتشوستس يوم الجمعة: "كانت الدوريات تتنقل من حادث إلى آخر"، مضيفة أن شخصا واحدا قد مات.وقالت القوة إن الضباط استجابوا لما لا يقل عن 200 حادث منذ يوم الخميس. وأضافت: "هذا الرقم منخفض بالتأكيد لأن التقارير لا تزال قيد الكتابة والتسجيل".كما أبلغت شرطة ولاية نيو هامبشاير عن 72 حادثا صباح يوم الجمعة، فيما أبلغت سلطات ولاية مين. في ممفيس، تينيسي، اصطدمت 15 سيارة ببعضها البعض، وسقطت 225 شجرة في شوارع المدينة بسبب الرياح العاتية قبل أيام قليلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الكهرباء-التركي-20-ألف-منزل-في-ظلام-منذ-3-أيام-ونحاول-إعادة-التيار-إليها-1058086979.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

انقطاع واسع للكهرباء وتسجيل مئات الحوادث المرورية في أمريكا

11:02 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Seth Wenigعاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
عاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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استيقظ عشرات الآلاف من الأمريكيين دون كهرباء، يوم السبت، بعد عاصفة شتوية كبرى اجتاحت مساحات شاسعة من البلاد، من أقصى الجنوب إلى أقصى شمال شرقي البلاد.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في تغريدة إن ما يصل إلى 17 بوصة من الثلوج والجليد غطت أجزاء من ولايات نيويورك وفيرمونت وإنديانا وماين أمس السبت.
وفي نشرة منفصلة، حذرت الخدمة من أن "درجات الحرارة القارسة ستمتد على منطقة من السهول الجنوبية إلى وادي أوهايو والشمال الشرقي"، بحسب "سي إن بي سي".
وعانت أكثر من 87 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء في ولاية تينيسي في، فيما استيقظ ما يقرب من 56 ألف أسرة في الظلام في ولاية نيويورك، وفقا لموقع تتبع الأعطال "باور أوتج".
انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
وزير الكهرباء التركي: 20 ألف منزل في ظلام منذ 3 أيام ونحاول إعادة التيار إليها
07:46 GMT
قالت خدمة الأرصاد إن أجزاء من ميتشجان ومينيسوتا ونيويورك ونورث داكوتا وُضعت تحت التحذيرات الاستشارية الشتوية في عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أن الأمور ستبدأ تدريجيا في التحسن يوم الأحد.
وبعدما أصبحت الطرق زلقة، وقعت مئات حوادث السيارات. وكتبت شرطة ولاية ماساتشوستس يوم الجمعة: "كانت الدوريات تتنقل من حادث إلى آخر"، مضيفة أن شخصا واحدا قد مات.
وقالت القوة إن الضباط استجابوا لما لا يقل عن 200 حادث منذ يوم الخميس. وأضافت: "هذا الرقم منخفض بالتأكيد لأن التقارير لا تزال قيد الكتابة والتسجيل".
كما أبلغت شرطة ولاية نيو هامبشاير عن 72 حادثا صباح يوم الجمعة، فيما أبلغت سلطات ولاية مين. في ممفيس، تينيسي، اصطدمت 15 سيارة ببعضها البعض، وسقطت 225 شجرة في شوارع المدينة بسبب الرياح العاتية قبل أيام قليلة.
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