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https://arabic.sputniknews.com/20220206/بعد-الخلاف-حول-ارتداء-الحجاب-مجموعات-هندوسية-تجبر-الأطفال-على-ارتداء-شالات-الزعفران-فيديو-1058089149.html
بعد الخلاف حول ارتداء الحجاب... مجموعات هندوسية "تجبر" الأطفال على ارتداء شالات الزعفران (فيديو)
بعد الخلاف حول ارتداء الحجاب... مجموعات هندوسية "تجبر" الأطفال على ارتداء شالات الزعفران (فيديو)
بعد الخلاف حول الحجاب في ولاية كارناتاكا الهندية، قامت مجموعات هندوسية بإجبار الأولاد على ارتداء شالات الزعفران في الفصول الدراسية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:46+0000
2022-02-06T08:51+0000
أخبار الهند اليوم
مجتمع
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تشهد ولاية كارناتاكا الآن جدلاً حول شالات الزعفران في الكليات، وأفادت التقارير بأن بعض الجماعات الهندوسية أجبرت الأولاد على ارتداء شالات الزعفران في حرم الكلية في منطقة أودوبي كرد فعل على إصرار الفتيات المسلمات على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.وتم الإبلاغ عن الواقعة من قبل الكلية الحكومية قبل الجامعة في منطقة بيوندور في منطقة أودوبي. وبحسب التقارير، فقد وقع هذا الحادث بعد أن خلعت فتيات مسلمات حجابهن في الكلية قبل دخولهن الحرم الجامعي.وأضاف كوتيشوار إنه إذا سمحت إدارة الكلية على الإطلاق للطلاب الذين يرتدون الحجاب بدخول الحرم الجامعي ، فإنهم سيجعلون جميع الطلاب الهندوس يرتدون شال الزعفران داخل الحرم الجامعي. قال "بسبب قلة الطلاب ، يعاني الطلاب الآخرون الذين لم يشاركوا في هذه الأعمال ويتدهور تعليمهم وهذا لا ينبغي أن يحدث". ورداً على الأحداث التي وقعت يوم الجمعة ، قالت سايرة بنو ، طالبة في الكلية ، "الحجاب جزء من حياتنا. لقد ارتدى أفراد عائلتي الحجاب وحضروا كلياتهم ". سألت لماذا تم تطبيق هذه القاعدة فجأة. "ما الضرر الذي يلحق بالآخرين إذا لبسنا الحجاب ودخلنا الكلية؟ عندما نسأل هذا السؤال ، لا يجيبون على السؤال. طلبوا منا التحدث مع الحكومة. سألت هل من الممكن أن نتحدث إلى الحكومة".هذا وفي أعقاب الجدل المحتدم حول ارتداء الحجاب، أمرت حكومة ولاية كارناتاكا بفرض حظر على الملابس التي تخل بالمساواة والنزاهة والنظام العام في المدارس والكليات.هذا واندلع الخلاف حول الحجاب في يناير عندما بدأت تلميذات مسلمات في أودوبي وتشيكاماغالورو في حضور دروس يرتدين الحجاب. واحتجاجًا على ذلك ، جاء الطلاب الهندوس إلى المدرسة وهم يرتدون أوشحة الزعفران حول أعناقهم. تدريجيًا ، انتشرت القضية إلى أجزاء أخرى من الولاية حيث طالبت الفتيات المسلمات بالحضور إلى فصول دراسية مرتديات الحجاب.
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أخبار الهند اليوم, مجتمع

بعد الخلاف حول ارتداء الحجاب... مجموعات هندوسية "تجبر" الأطفال على ارتداء شالات الزعفران (فيديو)

08:46 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 06.02.2022)
© AFP 2021 / MANJUNATH KIRANطالبات هنديات يرتدين الحجاب
طالبات هنديات يرتدين الحجاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / MANJUNATH KIRAN
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بعد الخلاف حول الحجاب في ولاية كارناتاكا الهندية، قامت مجموعات هندوسية بإجبار الأولاد على ارتداء شالات الزعفران في الفصول الدراسية.
تشهد ولاية كارناتاكا الآن جدلاً حول شالات الزعفران في الكليات، وأفادت التقارير بأن بعض الجماعات الهندوسية أجبرت الأولاد على ارتداء شالات الزعفران في حرم الكلية في منطقة أودوبي كرد فعل على إصرار الفتيات المسلمات على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.
وتم الإبلاغ عن الواقعة من قبل الكلية الحكومية قبل الجامعة في منطقة بيوندور في منطقة أودوبي. وبحسب التقارير، فقد وقع هذا الحادث بعد أن خلعت فتيات مسلمات حجابهن في الكلية قبل دخولهن الحرم الجامعي.
ومع ذلك ، تدخل المدير في الأمر لمنع الجماعات الهندوسية من فرض "حملة شال الزعفران". وردًا على الحادث ، قال سكرتير منطقة باجرانج دال ، سوريندر كوتيشوار ، "تمنع الشرطة الطلاب الهندوس من دخول الكليات إذا ارتدوا شالًا من الزعفران. وبالمثل ، لا ينبغي لقسم الشرطة أن يسمح للطالبات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ويدخلن الكليات ".
وأضاف كوتيشوار إنه إذا سمحت إدارة الكلية على الإطلاق للطلاب الذين يرتدون الحجاب بدخول الحرم الجامعي ، فإنهم سيجعلون جميع الطلاب الهندوس يرتدون شال الزعفران داخل الحرم الجامعي. قال "بسبب قلة الطلاب ، يعاني الطلاب الآخرون الذين لم يشاركوا في هذه الأعمال ويتدهور تعليمهم وهذا لا ينبغي أن يحدث".
ورداً على الأحداث التي وقعت يوم الجمعة ، قالت سايرة بنو ، طالبة في الكلية ، "الحجاب جزء من حياتنا. لقد ارتدى أفراد عائلتي الحجاب وحضروا كلياتهم ". سألت لماذا تم تطبيق هذه القاعدة فجأة. "ما الضرر الذي يلحق بالآخرين إذا لبسنا الحجاب ودخلنا الكلية؟ عندما نسأل هذا السؤال ، لا يجيبون على السؤال. طلبوا منا التحدث مع الحكومة. سألت هل من الممكن أن نتحدث إلى الحكومة".
هذا وفي أعقاب الجدل المحتدم حول ارتداء الحجاب، أمرت حكومة ولاية كارناتاكا بفرض حظر على الملابس التي تخل بالمساواة والنزاهة والنظام العام في المدارس والكليات.
واستندت حكومة الولاية إلى 133 (2) من قانون التعليم في ولاية كارناتاكا لعام 1983 ، والذي ينص على ضرورة ارتداء نمط موحد من الملابس بشكل إلزامي. جاء في الأمر أن إدارة المدرسة الخاصة يمكنها اختيار الزي الذي تختاره.
هذا واندلع الخلاف حول الحجاب في يناير عندما بدأت تلميذات مسلمات في أودوبي وتشيكاماغالورو في حضور دروس يرتدين الحجاب. واحتجاجًا على ذلك ، جاء الطلاب الهندوس إلى المدرسة وهم يرتدون أوشحة الزعفران حول أعناقهم. تدريجيًا ، انتشرت القضية إلى أجزاء أخرى من الولاية حيث طالبت الفتيات المسلمات بالحضور إلى فصول دراسية مرتديات الحجاب.
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