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https://arabic.sputniknews.com/20220206/بعد-17-يوما-من-التوقف-استئناف-الدراسة-في-مدارس-وجامعات-الجزائر-1058088272.html
بعد 17 يوما من التوقف... استئناف الدراسة في مدارس وجامعات الجزائر
بعد 17 يوما من التوقف... استئناف الدراسة في مدارس وجامعات الجزائر
بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، عاد طلبة المدارس والجامعات، صباح اليوم الأحد، لمقاعد الدراسة في الجزائر. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:18+0000
2022-02-06T08:18+0000
الجزائر
فيروس كورونا
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وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بيانا بشأن رفع إجراء تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.وذكرت الوزارة أن قرار إلغاء تعليق الدراسة جاء من مجلس الوزراء وعملا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وفي أعقاب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، وبالنظر للوضع الوبائي.وفي الإطار ذاته، اتخذت وزارة التربية مجموعة إجراءات هامة تخص التلاميذ، منها تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بجانب تقليل عطلة الربيع إلى 9 أيام.ودعت وزارة الصحة إلى تكثيف التدابير الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والعمال المهنيين.وشددت الوزارة على ضرورة استمرار عملية تطعيم جميع المنتسبين للقطاع التربوي من أجل اكتساب المناعة الجماعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مسؤول-جزائري-نحن-في-مرحلة-الخروج-من-ذروة-كورونا--1058065832.html
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الجزائر, فيروس كورونا

بعد 17 يوما من التوقف... استئناف الدراسة في مدارس وجامعات الجزائر

08:18 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammarتلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة "جفنة" الابتدائية التابعة لمنظمة "الأونروا" في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018
تلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة جفنة الابتدائية التابعة لمنظمة الأونروا في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، عاد طلبة المدارس والجامعات، صباح اليوم الأحد، لمقاعد الدراسة في الجزائر.
وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بيانا بشأن رفع إجراء تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
مسؤول جزائري: نحن في مرحلة الخروج من ذروة كورونا
أمس, 15:22 GMT
وذكرت الوزارة أن قرار إلغاء تعليق الدراسة جاء من مجلس الوزراء وعملا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وفي أعقاب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، وبالنظر للوضع الوبائي.
وفي الإطار ذاته، اتخذت وزارة التربية مجموعة إجراءات هامة تخص التلاميذ، منها تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بجانب تقليل عطلة الربيع إلى 9 أيام.
ودعت وزارة الصحة إلى تكثيف التدابير الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والعمال المهنيين.
وشددت الوزارة على ضرورة استمرار عملية تطعيم جميع المنتسبين للقطاع التربوي من أجل اكتساب المناعة الجماعية.
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