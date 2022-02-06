تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بكين-وإسلام-آباد-تحثان-العالم-على-تجنيب-أفغانستان-كارثة-إنسانية-1058105419.html
بكين وإسلام آباد تحثان العالم على تجنيب أفغانستان "كارثة إنسانية"
بكين وإسلام آباد تحثان العالم على تجنيب أفغانستان "كارثة إنسانية"
دعت الصين وباكستان، الأحد، المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني بصورة بعاجلة وتجنب "كارثة إنسانية" في أفغانستان. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:38+0000
2022-02-06T14:38+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104264/26/1042642646_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_29c43c9c25ad57fe78f8d8e4d10f2d8b.jpg
وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بأن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بحث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في العاصمة الصينية بكين، جملة من القضايا ومنها الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.وحثّا المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني على وجه السرعة وتجنب "كارثة إنسانية" في البلد الذي مزقته الحرب.ووفق البيان: "استعرض الزعيمان سلسلة كاملة من التعاون الثنائي الباكستاني الصيني، وتبادلا في جو ودي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".وأضاف أن "الشراكة التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال بين باكستان والصين صمدت أمام اختبارات العصر ووقفت الدولتان بحزم جنبًا إلى جنب في تحقيق رؤيتهما وتطلعاتهما المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار".وأشاد خان بدعم الصين المستمر ومساعدتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان، "التي استفادت بشكل كبير من التنمية العالية الجودة لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104264/26/1042642646_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_0543a9a87c36428773363e80804bbb43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين

بكين وإسلام آباد تحثان العالم على تجنيب أفغانستان "كارثة إنسانية"

14:38 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / AAMIR QURESHI
تابعنا عبر
دعت الصين وباكستان، الأحد، المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني بصورة بعاجلة وتجنب "كارثة إنسانية" في أفغانستان.
وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بأن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بحث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في العاصمة الصينية بكين، جملة من القضايا ومنها الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن كلا الزعيمين أكدا أن إحلال "السلام والاستقرار" في أفغانستان من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والتواصل في المنطقة.

وحثّا المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني على وجه السرعة وتجنب "كارثة إنسانية" في البلد الذي مزقته الحرب.
ووفق البيان: "استعرض الزعيمان سلسلة كاملة من التعاون الثنائي الباكستاني الصيني، وتبادلا في جو ودي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف أن "الشراكة التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال بين باكستان والصين صمدت أمام اختبارات العصر ووقفت الدولتان بحزم جنبًا إلى جنب في تحقيق رؤيتهما وتطلعاتهما المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار".
وأشاد خان بدعم الصين المستمر ومساعدتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان، "التي استفادت بشكل كبير من التنمية العالية الجودة لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية