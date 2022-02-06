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بلينكن: الولايات المتحدة اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة ختان الإناث
بلينكن: الولايات المتحدة اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة ختان الإناث
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة ختان الإناث. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:36+0000
2022-02-06T14:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، الذي يحتفل به العالم في الـ 6 من فبراير/ شباط من كل عام.وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية مواصلتها الالتزام بوضع نهاية لهذا الفعل الذي يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان".وتابع: "تعمل الولايات المتحدة على مكافحة ختان الإناث ضمن استراتيجيتها الوطنية للمساواة بين الجنسين لإنهاء كل أشكال العنف القائم على الجنس بما ذلك ختان الإناث".ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث إلى عام 2012، عندما حددت الأمم المتحدة يوم الـ 6 من فبراير ليكون مناسبة سنوية لتذكير الناس بضرورة مكافحة هذا الأمر والقضاء على ختان الإنسان بصورة كاملة حتى عام 2030.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: الولايات المتحدة اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة ختان الإناث

14:36 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Alvaro Barrientosتلاميذ أمام مدخل مدرسة "لويس أميغو" في بامبلونا، إسبانيا 7 سبتمبر 2020
تلاميذ أمام مدخل مدرسة لويس أميغو في بامبلونا، إسبانيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة ختان الإناث.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، الذي يحتفل به العالم في الـ 6 من فبراير/ شباط من كل عام.
وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية مواصلتها الالتزام بوضع نهاية لهذا الفعل الذي يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان".
وتابع: "تعمل الولايات المتحدة على مكافحة ختان الإناث ضمن استراتيجيتها الوطنية للمساواة بين الجنسين لإنهاء كل أشكال العنف القائم على الجنس بما ذلك ختان الإناث".
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ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث إلى عام 2012، عندما حددت الأمم المتحدة يوم الـ 6 من فبراير ليكون مناسبة سنوية لتذكير الناس بضرورة مكافحة هذا الأمر والقضاء على ختان الإنسان بصورة كاملة حتى عام 2030.
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