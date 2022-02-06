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بوتين يتمنى الشفاء للرئيس التركي وعقيلته من فيروس كورونا
بوتين يتمنى الشفاء للرئيس التركي وعقيلته من فيروس كورونا
تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته الشفاء التام من فيروس كورونا و الصحة الجيدة لسنوات عديدة مقبلة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:48+0000
2022-02-06T14:48+0000
فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم
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وفي وقت سابق، أصيب الرئيس التركي وزوجته بسلالة فيروس أوميكرون.ونشر موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أساندك أنت وزوجتك بصدق. أنا متأكد من أن طاقتك الحيوية وروحك الطيبة ستساعدك على مواجهة الفيروس في أقصر وقت ممكن".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تطورات حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.وقال الرئيس التركي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الأحد: "طبيبنا أجرى فحصنا الروتيني هذا الصباح. الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق".وأضاف أردوغان: "اليوم أيضا نشعر بأعراض خفيفة ونواصل أعمالنا مع السيدة أمينة من المنزل".​​​​​​
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فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم

بوتين يتمنى الشفاء للرئيس التركي وعقيلته من فيروس كورونا

14:48 GMT 06.02.2022
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© twitter.com/RTErdogan
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تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته الشفاء التام من فيروس كورونا و الصحة الجيدة لسنوات عديدة مقبلة.
وفي وقت سابق، أصيب الرئيس التركي وزوجته بسلالة فيروس أوميكرون.
ونشر موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أساندك أنت وزوجتك بصدق. أنا متأكد من أن طاقتك الحيوية وروحك الطيبة ستساعدك على مواجهة الفيروس في أقصر وقت ممكن".

وأضاف الرئيس الروسي أنه يتمنى لأردوغان وعقيلته الشفاء التام والصحة الجيدة لسنوات عديدة مقبلة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تطورات حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.
وقال الرئيس التركي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الأحد: "طبيبنا أجرى فحصنا الروتيني هذا الصباح. الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق".
وأضاف أردوغان: "اليوم أيضا نشعر بأعراض خفيفة ونواصل أعمالنا مع السيدة أمينة من المنزل".​​​​​​
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