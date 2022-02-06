https://arabic.sputniknews.com/20220206/بوريس-جونسون-يتطلع-للاحتفال-مع-البريطانيين-باليوبيل-البلاتيني-للملكة-إليزابيث-في-الصيف-1058096004.html

بوريس جونسون يتطلع للاحتفال مع البريطانيين باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في الصيف

بوريس جونسون يتطلع للاحتفال مع البريطانيين باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في الصيف

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، ‏بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها العرش.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T11:11+0000

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2022-02-06T11:11+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

العالم

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واعتبر جونسون أن "اليوم الموافق 6 فبراير/ شباط الجاري يمثل لحظة تاريخية حقيقية، حيث أصبحت الملكة أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني".وأضاف جونسون أنه بهذه المناسبة "يشيد بسنوات خدمة ملكة بريطانيا العديدة، ويتطلع للصمود كدولة للاحتفال سويا بعهدها التاريخي في موسم الصيف".ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حاليا دعوات عديدة للاستقالة من منصبه، على خلفية الكشف عن حفلات أقيمت ووجد داخل مكاتبه ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق (كوفيد-19)، وكان إحداها في عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث.ونشر حساب العائلة المالكة البريطانية عبر "تويتر"، اليوم الأحد، صورة للملكة إليزابيث الثانية بمرحلة الشباب، وأشار معها إلى أنه "يصادف اليوم مرور 70 عاما على اعتلائها العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وأنه تم إعلان تنصيبها في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير 1952".وفي عشية الاحتفال بيوبيلها البلاتيني، أمس السبت، قطعت الملكة إليزابيث الثانية كعكة خاصة مخبوزة من قبل أحد السكان المحليين.وفي رسالة منها، أمس السبت، بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد معززة وضعها في قلب العائلة المالكة. بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.

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