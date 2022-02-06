بوريس جونسون يتطلع للاحتفال مع البريطانيين باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في الصيف
© AFP 2021 / DOMINIC LIPINSKIملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في أحد اجتماعاتها مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في أحد اجتماعاتها مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
© AFP 2021 / DOMINIC LIPINSKI
وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها العرش.
واعتبر جونسون أن "اليوم الموافق 6 فبراير/ شباط الجاري يمثل لحظة تاريخية حقيقية، حيث أصبحت الملكة أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني".
وأضاف جونسون أنه بهذه المناسبة "يشيد بسنوات خدمة ملكة بريطانيا العديدة، ويتطلع للصمود كدولة للاحتفال سويا بعهدها التاريخي في موسم الصيف".
Today marks a truly historic moment as Her Majesty The Queen becomes the first British Monarch to celebrate a Platinum Jubilee.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 6, 2022
I pay tribute to her many years of service and look forward to coming together as a country to celebrate her historic reign in the summer.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حاليا دعوات عديدة للاستقالة من منصبه، على خلفية الكشف عن حفلات أقيمت ووجد داخل مكاتبه ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق (كوفيد-19)، وكان إحداها في عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث.
ونشر حساب العائلة المالكة البريطانية عبر "تويتر"، اليوم الأحد، صورة للملكة إليزابيث الثانية بمرحلة الشباب، وأشار معها إلى أنه "يصادف اليوم مرور 70 عاما على اعتلائها العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وأنه تم إعلان تنصيبها في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير 1952".
Today marks 70 years since Queen Elizabeth II acceded to the throne, following the death of her father, King George VI.— The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2022
Her Majesty was proclaimed Queen throughout the UK and Commonwealth in the early hours of 6 February 1952.
📸 Dorothy Wilding @RCT pic.twitter.com/eBfSmjO8SD
وفي عشية الاحتفال بيوبيلها البلاتيني، أمس السبت، قطعت الملكة إليزابيث الثانية كعكة خاصة مخبوزة من قبل أحد السكان المحليين.
🍰💐The Queen cut a special cake, baked by a local resident, and was given a posy containing flowers featured in her 1953 Coronation bouquet. pic.twitter.com/yDARsgFSjz— The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022
وفي رسالة منها، أمس السبت، بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد معززة وضعها في قلب العائلة المالكة. بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.