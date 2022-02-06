بوليفيا تعلن اكتشاف حقل غاز يعد بمكاسب ضخمة

وقال آرس عبر صفحته على "تويتر": "نبلغ بوليفيا أن الاستكشاف الذي بدأناه العام الماضي قد أسفر عن نتائج، لقد اكتشفنا احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل مارغريتا، الواقع بين تاريها و تشوكويساكا، مع إمكانية لإنتاج 3 ملايين متر مكعب في اليوم".وقالت شركة النفط والغاز البوليفية "YPFB" إن "بئر مارغريتا 10 الجديدة ستكون أكبر حقل لإنتاج الغاز في البلاد، ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذا البئر عائدات للدولة تزيد عن 260 مليون دولار في السنة".وتتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".
أعلن الرئيس البوليفي لويس آرس عن "اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي في بوليفيا".
وقال آرس عبر صفحته على "تويتر": "نبلغ بوليفيا أن الاستكشاف الذي بدأناه العام الماضي قد أسفر عن نتائج، لقد اكتشفنا احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل مارغريتا، الواقع بين تاريها و تشوكويساكا، مع إمكانية لإنتاج 3 ملايين متر مكعب في اليوم".
وقالت شركة النفط والغاز البوليفية "YPFB" إن "بئر مارغريتا 10 الجديدة ستكون أكبر حقل لإنتاج الغاز في البلاد، ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذا البئر عائدات للدولة تزيد عن 260 مليون دولار في السنة".
(Hilo) Anunciamos a #Bolivia que las exploraciones que comenzamos el año pasado han dado resultado. Hemos encontrado reservas de gas natural en el campo Margarita-Huacaya, ubicado entre Tarija y Chuquisaca, con un potencial de producción de 3 millones de metros cúbicos por día. pic.twitter.com/kodsAzg838