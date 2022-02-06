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بوليفيا تعلن اكتشاف حقل غاز يعد بمكاسب ضخمة
بوليفيا تعلن اكتشاف حقل غاز يعد بمكاسب ضخمة
أعلن الرئيس البوليفي لويس آرس عن "اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي في بوليفيا". 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:54+0000
2022-02-06T10:54+0000
العالم
اقتصاد
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وقال آرس عبر صفحته على "تويتر": "نبلغ بوليفيا أن الاستكشاف الذي بدأناه العام الماضي قد أسفر عن نتائج، لقد اكتشفنا احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل مارغريتا، الواقع بين تاريها و تشوكويساكا، مع إمكانية لإنتاج 3 ملايين متر مكعب في اليوم".وقالت شركة النفط والغاز البوليفية "YPFB" إن "بئر مارغريتا 10 الجديدة ستكون أكبر حقل لإنتاج الغاز في البلاد، ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذا البئر عائدات للدولة تزيد عن 260 مليون دولار في السنة".وتتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".
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بوليفيا تعلن اكتشاف حقل غاز يعد بمكاسب ضخمة

10:54 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiمشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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أعلن الرئيس البوليفي لويس آرس عن "اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي في بوليفيا".
وقال آرس عبر صفحته على "تويتر": "نبلغ بوليفيا أن الاستكشاف الذي بدأناه العام الماضي قد أسفر عن نتائج، لقد اكتشفنا احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل مارغريتا، الواقع بين تاريها و تشوكويساكا، مع إمكانية لإنتاج 3 ملايين متر مكعب في اليوم".
وقالت شركة النفط والغاز البوليفية "YPFB" إن "بئر مارغريتا 10 الجديدة ستكون أكبر حقل لإنتاج الغاز في البلاد، ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذا البئر عائدات للدولة تزيد عن 260 مليون دولار في السنة".
وتتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.
وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".
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