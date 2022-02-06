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https://arabic.sputniknews.com/20220206/بيلوسي-تحذر-اللاعبين-الأمريكيين-بشأن-الحكومة-الصينية-القاسية-في-أولمبياد-بكين-الشتوية-1058097594.html
بيلوسي تحذر اللاعبين الأمريكيين بشأن الحكومة الصينية "القاسية" في أولمبياد بكين ‏الشتوية
بيلوسي تحذر اللاعبين الأمريكيين بشأن الحكومة الصينية "القاسية" في أولمبياد بكين ‏الشتوية
أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحذيرا إلى الرياضيين في فريق الولايات المتحدة ‏الأمريكية، المشاركين في أولمبياد بكين الشتوية 2022.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:43+0000
2022-02-06T11:43+0000
الصين
بكين 2022
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وحثت بيلوسي لاعبي بلادها على التركيز على المنافسة في الأولمبياد، وعدم القيام بأي شيء يثير غضب الحكومة الصينية، التي وصفتها بـ"القاسية".وقالت نانسي بيلوسي في جلسة استماع للجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين، التي عقدت يوم الخميس الماضي: "أود أن أقول لرياضيينا أنتم هناك للمنافسة، لا تخاطروا بإثارة غضب الحكومة الصينية لأنهم قساة".وأردفت بيلوسي: "لذا مرة أخرى، شاركوا، دعونا نحتفل من الخارج، ولا تخاطروا بالاعتقاد بأن هناك أي نوايا حسنة من جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية، لأنه لا توجد نوايا".ويأتي تحذير نانسي بيلوسي بعد أن تلقى الرياضيين الأمريكيين نصيحة بشراء هواتف محمولة رخيصة وبسيطة وإحضارها إلى العاصمة الصينية بكين، بسبب مخاوف من أن هواتفهم الذكية قد تخضع للمراقبة وتعرّض بياناتهم للخطر من خلال تطبيق الصحة الصيني، والذي يُطلب من جميع المشاركين في ألعاب أولمبياد بكين الستوية تحميله على هواتفهم.ومن جانبها، حذرت الصين الرياضيين الأجانب من العقوبات المحتملة للإدلاء بتصريحات تنتهك القانون الصيني في دورة الألعاب الشتوية لعام 2022.وأكد نائب المدير العام للعلاقات الدولية للجنة المنظمة في بكين، يانغ شو، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن "أي تعبير يتماشى مع الروح الأولمبية، أنا متأكد من أنه سيتم حمايته"، بينما "أي سلوك أو خطاب مخالف للروح الأولمبية، خاصة ضد القوانين واللوائح الصينية، يخضع لعقوبة معينة"، بحسب قوله.وانطلقت ألعاب بكين الشتوية لعام 2022، يوم الجمعة الماضي، بحضور العديد من قادة العالم.
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الصين, بكين 2022, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بيلوسي تحذر اللاعبين الأمريكيين بشأن الحكومة الصينية "القاسية" في أولمبياد بكين ‏الشتوية

11:43 GMT 06.02.2022
© REUTERS / J. Scott Applewhiteرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
© REUTERS / J. Scott Applewhite
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أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحذيرا إلى الرياضيين في فريق الولايات المتحدة ‏الأمريكية، المشاركين في أولمبياد بكين الشتوية 2022.‏
وحثت بيلوسي لاعبي بلادها على التركيز على المنافسة في الأولمبياد، وعدم القيام بأي شيء يثير غضب الحكومة الصينية، التي وصفتها بـ"القاسية".
وقالت نانسي بيلوسي في جلسة استماع للجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين، التي عقدت يوم الخميس الماضي: "أود أن أقول لرياضيينا أنتم هناك للمنافسة، لا تخاطروا بإثارة غضب الحكومة الصينية لأنهم قساة".
وتابعت: "أعلم أن هناك إغراء من جانب البعض للتحدث علانية أثناء وجودهم هناك، إنني أحترم ذلك، لكنني قلقة أيضا بشأن ما قد تفعله الحكومة الصينية لسمعتهم وعائلاتهم".
وأردفت بيلوسي: "لذا مرة أخرى، شاركوا، دعونا نحتفل من الخارج، ولا تخاطروا بالاعتقاد بأن هناك أي نوايا حسنة من جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية، لأنه لا توجد نوايا".
ويأتي تحذير نانسي بيلوسي بعد أن تلقى الرياضيين الأمريكيين نصيحة بشراء هواتف محمولة رخيصة وبسيطة وإحضارها إلى العاصمة الصينية بكين، بسبب مخاوف من أن هواتفهم الذكية قد تخضع للمراقبة وتعرّض بياناتهم للخطر من خلال تطبيق الصحة الصيني، والذي يُطلب من جميع المشاركين في ألعاب أولمبياد بكين الستوية تحميله على هواتفهم.
ومن جانبها، حذرت الصين الرياضيين الأجانب من العقوبات المحتملة للإدلاء بتصريحات تنتهك القانون الصيني في دورة الألعاب الشتوية لعام 2022.
وأكد نائب المدير العام للعلاقات الدولية للجنة المنظمة في بكين، يانغ شو، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن "أي تعبير يتماشى مع الروح الأولمبية، أنا متأكد من أنه سيتم حمايته"، بينما "أي سلوك أو خطاب مخالف للروح الأولمبية، خاصة ضد القوانين واللوائح الصينية، يخضع لعقوبة معينة"، بحسب قوله.
وانطلقت ألعاب بكين الشتوية لعام 2022، يوم الجمعة الماضي، بحضور العديد من قادة العالم.
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