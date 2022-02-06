تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بي-بي-سي-إيران-تعتقل-العشرات-من-قادة-الحرس-الثوري-بتهمة-التجسس-1058100922.html
بي بي سي: إيران تعتقل العشرات من قادة الحرس الثوري بتهمة التجسس
بي بي سي: إيران تعتقل العشرات من قادة الحرس الثوري بتهمة التجسس
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السلطات الإيرانية تعتقل العشرات من قيادات الحرس الثوري الإيراني على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:44+0000
2022-02-06T12:44+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047834413_0:147:2200:1385_1920x0_80_0_0_94be5b30ac735468c80c474a6c99206f.jpg
ونقل موقع "بي بي سي " عن مصادر داخل الجناح الأمني في سجن إيفين بطهران حيث يحتجز المتهمون بالتجسس لصالح دول أجنبية أن هناك العشرات من قادة الحرس الثوري رفيعي المستوى محتجزون هناك.ولا تنشر الحكومة الإيرانية أسماء هؤلاء القادة ورتبهم لتجنب تشويه سمعة الحرس الثوري، بحسب الموقع.وأشار الموقع إلى أن وزير الاستخبارات الإيراني السابق، محمود علوي، أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود مخطط لاغتيال فخري زاده في نفس المكان والتاريخ، وذلك قبل شهرين من العملية.وقال إن علوي رجح أن العقل المدبر لعملية الاغتيال من أفراد القوات المسلحة الإيرانية، و"نوه ضمنيا" بأنه من أفراد الحرس الثوري الإيراني.ونقل الموقع عن ضابط استخباراتي سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري أن وكالات أجنبية جمعت أدلة ضد عدد من السفراء الإيرانيين وقيادات الحرس الثوري.وأشار إلى أن هذه الأدلة تتضمن معلومات عن علاقات غرامية مع نساء يمكن استخدامها لابتزاز هؤلاء المسؤولين وإجبارهم على التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.واغتيل العالم الإيراني في الفيزياء النووية، محسن فخري زاده، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باستهداف موكبه قرب العاصمة طهران. واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/إيران-تطالب-أمريكا-باتخاذ-قرارات-سياسية-من-أجل-اتفاق-جيد-1058095839.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047834413_80:0:2121:1531_1920x0_80_0_0_6a413c10afb474c8bcce79083251a3d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني

بي بي سي: إيران تعتقل العشرات من قادة الحرس الثوري بتهمة التجسس

12:44 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / HOقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / HO
تابعنا عبر
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السلطات الإيرانية تعتقل العشرات من قيادات الحرس الثوري الإيراني على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أواخر نوفمبر/ تشرين ثان 2020.
ونقل موقع "بي بي سي " عن مصادر داخل الجناح الأمني في سجن إيفين بطهران حيث يحتجز المتهمون بالتجسس لصالح دول أجنبية أن هناك العشرات من قادة الحرس الثوري رفيعي المستوى محتجزون هناك.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
إيران تطالب أمريكا باتخاذ قرارات سياسية من أجل اتفاق جيد
11:07 GMT
ولا تنشر الحكومة الإيرانية أسماء هؤلاء القادة ورتبهم لتجنب تشويه سمعة الحرس الثوري، بحسب الموقع.
وأشار الموقع إلى أن وزير الاستخبارات الإيراني السابق، محمود علوي، أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود مخطط لاغتيال فخري زاده في نفس المكان والتاريخ، وذلك قبل شهرين من العملية.
وقال إن علوي رجح أن العقل المدبر لعملية الاغتيال من أفراد القوات المسلحة الإيرانية، و"نوه ضمنيا" بأنه من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
ونقل الموقع عن ضابط استخباراتي سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري أن وكالات أجنبية جمعت أدلة ضد عدد من السفراء الإيرانيين وقيادات الحرس الثوري.
وأشار إلى أن هذه الأدلة تتضمن معلومات عن علاقات غرامية مع نساء يمكن استخدامها لابتزاز هؤلاء المسؤولين وإجبارهم على التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
واغتيل العالم الإيراني في الفيزياء النووية، محسن فخري زاده، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باستهداف موكبه قرب العاصمة طهران. واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية