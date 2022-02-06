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https://arabic.sputniknews.com/20220206/تركيا-تطلق-عملية-أرن-شتاء-20-في-ولاية-ماردين-1058092245.html
تركيا تطلق عملية "أرن شتاء-20" في ولاية ماردين
تركيا تطلق عملية "أرن شتاء-20" في ولاية ماردين
أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن شتاء-20" ضد "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:06+0000
2022-02-06T10:06+0000
2022-02-06T10:06+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن 585 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية التي تهدف لاجتثاث الإرهابيين وتحقيق الأمن في المنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أنه تم تحييد 20 عنصرا من عناصر حزب العمال الكردستاني منذ انطلاق عمليات أرن الشتوية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.وأوضح البيان أنه تدمير 348 ملجأ ووكرا ومستودعا، بالإضافة لاكتشاف أسلحة وذخيرة متنوعة تخص حزب العمال الكردستاني.يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/كانون الثاني 2021.وأطلقت وزارة الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي تتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني بقتله في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/تركيا-تعلن-القضاء-على-14-مسلحا-كرديا-شمالي-سوريا-1058049710.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تطلق عملية "أرن شتاء-20" في ولاية ماردين تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن شتاء-20" ضد "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن 585 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية التي تهدف لاجتثاث الإرهابيين وتحقيق الأمن في المنطقة، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
وذكر البيان أنه تم تحييد 20 عنصرا من عناصر
حزب العمال الكردستاني
منذ انطلاق عمليات أرن الشتوية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح البيان أنه تدمير 348 ملجأ ووكرا ومستودعا، بالإضافة لاكتشاف أسلحة وذخيرة متنوعة تخص حزب العمال الكردستاني.
يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/كانون الثاني 2021.
وأطلقت وزارة الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي تتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني بقتله في 11 أغسطس/ آب 2017.