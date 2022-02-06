تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في الهند

وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.يعيش أكثر من 2.5 مليار شخص في البلدان التي اعتمدت "سبوتنيك لايت" كلقاح عالمي معزز ضد "كورونا"، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسان مارينو والفلبين، وغيرها.لقاح "سبوتنيك لايت" كمعزز يزيد من تحييد النشاط الفيروسي لسلالة "أوميكرون" إلى مستويات مماثلة للعيار التي يولدها "سبوتنيك V" ضد السلالة الأصلية.وأظهرت الدراسات مستوى عاليا من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى ومن دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم ".
أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن لقاح "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة سيصبح جزءًا مهمًا من برنامج التطعيم في الهند وسيساعد في مكافحة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".
وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.
يعيش أكثر من 2.5 مليار شخص في البلدان التي اعتمدت "سبوتنيك لايت" كلقاح عالمي معزز ضد "كورونا"، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسان مارينو والفلبين، وغيرها.
لقاح "سبوتنيك لايت" كمعزز يزيد من تحييد النشاط الفيروسي لسلالة "أوميكرون" إلى مستويات مماثلة للعيار التي يولدها "سبوتنيك V" ضد السلالة الأصلية.
وأظهرت الدراسات مستوى عاليا من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى ومن دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم ".