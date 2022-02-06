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https://arabic.sputniknews.com/20220206/تسجيل-لقاح-سبوتنيك-لايت-في-الهند-1058114512.html
تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في الهند
تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في الهند
أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن لقاح "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة سيصبح جزءًا مهمًا من برنامج التطعيم في الهند وسيساعد في مكافحة المتحورات الجديدة... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T20:01+0000
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وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.يعيش أكثر من 2.5 مليار شخص في البلدان التي اعتمدت "سبوتنيك لايت" كلقاح عالمي معزز ضد "كورونا"، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسان مارينو والفلبين، وغيرها.لقاح "سبوتنيك لايت" كمعزز يزيد من تحييد النشاط الفيروسي لسلالة "أوميكرون" إلى مستويات مماثلة للعيار التي يولدها "سبوتنيك V" ضد السلالة الأصلية.وأظهرت الدراسات مستوى عاليا من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى ومن دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم ".
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مجتمع, روسيا, العالم

تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في الهند

20:01 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 06.02.2022)
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei / الذهاب إلى بنك الصور لقاح "سبوتنيك لايت"  الروسي
 لقاح سبوتنيك لايت  الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei
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أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن لقاح "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة سيصبح جزءًا مهمًا من برنامج التطعيم في الهند وسيساعد في مكافحة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".
وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.
يعيش أكثر من 2.5 مليار شخص في البلدان التي اعتمدت "سبوتنيك لايت" كلقاح عالمي معزز ضد "كورونا"، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسان مارينو والفلبين، وغيرها.
لقاح "سبوتنيك لايت" كمعزز يزيد من تحييد النشاط الفيروسي لسلالة "أوميكرون" إلى مستويات مماثلة للعيار التي يولدها "سبوتنيك V" ضد السلالة الأصلية.
وأظهرت الدراسات مستوى عاليا من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى ومن دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم ".
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