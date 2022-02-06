تعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل في دبي

القدس- سبوتنيك. وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له، إن "شبتاي سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الداخلية الإماراتية، ومفوض عام أبوظبي، ومفوض عام دبي وغيرهم".وأضاف وسيم: "في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تعيين ممثل لشرطة إسرائيل دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل في إطار عمل السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وكجزء من دوره سينسق الأنشطة الشرطية في دولة الإمارات وأفريقيا والشرق الأوسط".ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام، في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
وصل المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إلى إمارة أبوظبي، في زيارة عمل تعد الأولى، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ضمن اتفاقات "أبراهام".
القدس- سبوتنيك. وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له، إن "شبتاي سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الداخلية الإماراتية، ومفوض عام أبوظبي، ومفوض عام دبي وغيرهم".
وأضاف وسيم: "في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تعيين ممثل لشرطة إسرائيل دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل في إطار عمل السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وكجزء من دوره سينسق الأنشطة الشرطية في دولة الإمارات وأفريقيا والشرق الأوسط".
وأضاف بدر أن "الزيارة تستمر عدة أيام، وتهدف لإقامة علاقة بين أجهزة الشرطة، وفتح قناة رسمية للحوار حول التحديات".
ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام، في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.