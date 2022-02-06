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تعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل في دبي
تعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل في دبي
وصل المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إلى إمارة أبوظبي، في زيارة عمل تعد الأولى، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ضمن... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T19:07+0000
2022-02-06T19:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس- سبوتنيك. وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له، إن "شبتاي سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الداخلية الإماراتية، ومفوض عام أبوظبي، ومفوض عام دبي وغيرهم".وأضاف وسيم: "في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تعيين ممثل لشرطة إسرائيل دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل في إطار عمل السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وكجزء من دوره سينسق الأنشطة الشرطية في دولة الإمارات وأفريقيا والشرق الأوسط".ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام، في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل في دبي

19:07 GMT 06.02.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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وصل المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إلى إمارة أبوظبي، في زيارة عمل تعد الأولى، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ضمن اتفاقات "أبراهام".
القدس- سبوتنيك. وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له، إن "شبتاي سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الداخلية الإماراتية، ومفوض عام أبوظبي، ومفوض عام دبي وغيرهم".
وأضاف وسيم: "في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تعيين ممثل لشرطة إسرائيل دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل في إطار عمل السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وكجزء من دوره سينسق الأنشطة الشرطية في دولة الإمارات وأفريقيا والشرق الأوسط".
وأضاف بدر أن "الزيارة تستمر عدة أيام، وتهدف لإقامة علاقة بين أجهزة الشرطة، وفتح قناة رسمية للحوار حول التحديات".
ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام، في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
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