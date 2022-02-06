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https://arabic.sputniknews.com/20220206/تو-22-الروسية-تنفذ-دورية-فوق-بيلاروسيا-1058083118.html
"تو-22" الروسية تنفذ دورية فوق بيلاروسيا
"تو-22" الروسية تنفذ دورية فوق بيلاروسيا
نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22إم3" تابعتان لقوات الفضاء الروسية دوريات في المجال الجوي لبيلاروسيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T05:05+0000
2022-02-06T05:05+0000
2022-02-06T05:18+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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يقول التقرير: "قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز تو-22إم3 تابعتان لقوات الفضاء بدوريات في المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا". يشار إلى أنه أثناء رحلة الطائرات بعيدة المدى، تم حل المشكلات لحل المهام المشتركة مع الطيران والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية. وجاء في التقرير أن "مدة الرحلة استغرقت اربع ساعات تقريبا وأن جميع المهام اكتملت". وأكد أن القاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3 عادت إلى قاعدتها الجوية في روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
"تو-22" الروسية تنفذ دورية فوق بيلاروسيا 05:05 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 05:18 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22إم3" تابعتان لقوات الفضاء الروسية دوريات في المجال الجوي لبيلاروسيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
يقول التقرير: "قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز تو-22إم3 تابعتان لقوات الفضاء بدوريات في المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا".
يشار إلى أنه أثناء رحلة الطائرات بعيدة المدى، تم حل المشكلات لحل المهام المشتركة مع الطيران والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية.
وجاء في التقرير أن "مدة الرحلة استغرقت اربع ساعات تقريبا وأن جميع المهام اكتملت".
وأكد أن القاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3 عادت إلى قاعدتها الجوية في روسيا.