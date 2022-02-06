حزب الله: لن نقبل أن يسير لبنان في ركب التطبيع

ونقلت قناة المنار، صباح اليوم الأحد، عن صفي الدين أن البعض يطرح كل يوم الكثير من الأكاذيب والتهم الباطلة في وسائل الإعلام، ومن خلال الحملات المضللة السياسية والإعلامية، تقضي بإيقاف المقاومة تحت عنوان أن لبنان بحاجة إلى إنقاذ، وهم يطلبون اللحاق بركب المطبّعين.واستطرد صفي الدين: "لقد جاءت الأوامر من الملوك والأمراء بأنه يجب على الجميع بأن يسيروا بركب التطبيع، ولكن هل هناك عاقل يتخيّل في هذه المنطقة وفي هذا العالم أننا سنقبل أن يكون لبنان في ركب هؤلاء، لا سيما وأن إسرائيل الغاصبة قتلت ودمّرت نفطنا ومياهنا وأرضنا ووجودنا وسيادتنا".وشدد المسؤول في "حزب الله" على أن "الذين يستغلون أوجاع اللبنانيين، من أجل أن يقولوا لهم إن المقاومة هي المسؤولة عن كل مصائب وشنائع هذا البلد، هؤلاء يتحدثون بخطاب خبيث، يخدمون فيه من يريد أن يأخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع".وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد قال، أمس الجمعة، إن المقاومة لن تسمح بدخول العدو الإسرائيلي إلى لبنان وستواجه ذلك بالتضحيات والعطاءات والدماء.ونقلت قناة المنار عن الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي في برج البراجنة ببيروت، أن البعض يشن حملة على حزب الله من أجل المال وتحصيل المناصب.
واستطرد صفي الدين: "لقد جاءت الأوامر من الملوك والأمراء بأنه يجب على الجميع بأن يسيروا بركب التطبيع، ولكن هل هناك عاقل يتخيّل في هذه المنطقة وفي هذا العالم أننا سنقبل أن يكون لبنان في ركب هؤلاء، لا سيما وأن إسرائيل الغاصبة قتلت ودمّرت نفطنا ومياهنا وأرضنا ووجودنا وسيادتنا".
وشدد المسؤول في "حزب الله" على أن "الذين يستغلون أوجاع اللبنانيين، من أجل أن يقولوا لهم إن المقاومة هي المسؤولة عن كل مصائب وشنائع هذا البلد، هؤلاء يتحدثون بخطاب خبيث، يخدمون فيه من يريد أن يأخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع".