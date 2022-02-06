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حزب الله: لن نقبل أن يسير لبنان في ركب التطبيع
حزب الله: لن نقبل أن يسير لبنان في ركب التطبيع
قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، إن حزبه لن يقبل أن يسير لبنان في ركب التطبيع. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:50+0000
2022-02-06T11:07+0000
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ونقلت قناة المنار، صباح اليوم الأحد، عن صفي الدين أن البعض يطرح كل يوم الكثير من الأكاذيب والتهم الباطلة في وسائل الإعلام، ومن خلال الحملات المضللة السياسية والإعلامية، تقضي بإيقاف المقاومة تحت عنوان أن لبنان بحاجة إلى إنقاذ، وهم يطلبون اللحاق بركب المطبّعين.واستطرد صفي الدين: "لقد جاءت الأوامر من الملوك والأمراء بأنه يجب على الجميع بأن يسيروا بركب التطبيع، ولكن هل هناك عاقل يتخيّل في هذه المنطقة وفي هذا العالم أننا سنقبل أن يكون لبنان في ركب هؤلاء، لا سيما وأن إسرائيل الغاصبة قتلت ودمّرت نفطنا ومياهنا وأرضنا ووجودنا وسيادتنا".وشدد المسؤول في "حزب الله" على أن "الذين يستغلون أوجاع اللبنانيين، من أجل أن يقولوا لهم إن المقاومة هي المسؤولة عن كل مصائب وشنائع هذا البلد، هؤلاء يتحدثون بخطاب خبيث، يخدمون فيه من يريد أن يأخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع".وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد قال، أمس الجمعة، إن المقاومة لن تسمح بدخول العدو الإسرائيلي إلى لبنان وستواجه ذلك بالتضحيات والعطاءات والدماء.ونقلت قناة المنار عن الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي في برج البراجنة ببيروت، أن البعض يشن حملة على حزب الله من أجل المال وتحصيل المناصب.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تم-فرض-المقاومة-علينا-لبنان-يدعو-الدول-العربية-للوقوف-معه-في-مسألة-سلاح-حزب-الله-1057569228.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان

حزب الله: لن نقبل أن يسير لبنان في ركب التطبيع

10:50 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
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قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، إن حزبه لن يقبل أن يسير لبنان في ركب التطبيع.
ونقلت قناة المنار، صباح اليوم الأحد، عن صفي الدين أن البعض يطرح كل يوم الكثير من الأكاذيب والتهم الباطلة في وسائل الإعلام، ومن خلال الحملات المضللة السياسية والإعلامية، تقضي بإيقاف المقاومة تحت عنوان أن لبنان بحاجة إلى إنقاذ، وهم يطلبون اللحاق بركب المطبّعين.
وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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واستطرد صفي الدين: "لقد جاءت الأوامر من الملوك والأمراء بأنه يجب على الجميع بأن يسيروا بركب التطبيع، ولكن هل هناك عاقل يتخيّل في هذه المنطقة وفي هذا العالم أننا سنقبل أن يكون لبنان في ركب هؤلاء، لا سيما وأن إسرائيل الغاصبة قتلت ودمّرت نفطنا ومياهنا وأرضنا ووجودنا وسيادتنا".
وشدد المسؤول في "حزب الله" على أن "الذين يستغلون أوجاع اللبنانيين، من أجل أن يقولوا لهم إن المقاومة هي المسؤولة عن كل مصائب وشنائع هذا البلد، هؤلاء يتحدثون بخطاب خبيث، يخدمون فيه من يريد أن يأخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع".
وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد قال، أمس الجمعة، إن المقاومة لن تسمح بدخول العدو الإسرائيلي إلى لبنان وستواجه ذلك بالتضحيات والعطاءات والدماء.
ونقلت قناة المنار عن الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي في برج البراجنة ببيروت، أن البعض يشن حملة على حزب الله من أجل المال وتحصيل المناصب.
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