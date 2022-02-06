خبير: "المفاوضات بين روسيا والغرب مستمرة وأبوابها الدبلوماسية غير مغلقة"
خبير: "المفاوضات بين روسيا والغرب مستمرة وأبوابها الدبلوماسية غير مغلقة"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تزال تبحث ردّ واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية، وأنه أصبح واضحا بالنسبة لروسيا أن الغرب يتجاهل هواجسها على هذا الصعيد. جاء ذلك في ختام محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في الكرملين، مضيفًا: "لا بد من إيجاد أسلوب لضمان مصالح وأمن جميع الأطراف، أي أوكرانيا والدول الأوروبية وروسيا"خبير عسكري: " الكيان الصهيوني كالغدة السرطانية في جسد هذه الأمة"كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت الليلة، أن الجيش الاسرائيلي سيبدا في غضون سنة تقريبا باستخدام منظومة دفاعية لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية، تعمل بواسطة أشعة الليزر، حيث سيتم تشغيل هذه المنظومة بشكل تجريبي في المرحلة الاولى لتدخل الخدمة القتالية لاحقا، وعن هذه الخطوة الإسرائيلية والرغبة في حماية تل أبييب نفسها من خطر المسيَّرات ، قال الخبير العسكري العميد علي مقصود لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس بوتين يؤكد أن واشنطن تجاهلت الهواجس الرئيسية للضمانات الأمنية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف النقاب عن الشروع في نصب منظومة ليزر مضادة للصواريخ، واشنطن تدرس تقليص المساعدات إلى السودان، تمرين IMX أضخم تمرين بحري في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي من إصلاح سفينة إنزال كبيرة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تزال تبحث ردّ واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية، وأنه أصبح واضحا بالنسبة لروسيا أن الغرب يتجاهل هواجسها على هذا الصعيد. جاء ذلك في ختام محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في الكرملين، مضيفًا: "لا بد من إيجاد أسلوب لضمان مصالح وأمن جميع الأطراف، أي أوكرانيا والدول الأوروبية وروسيا"
عن هذا الموضوع قال الخبير أندريه أنتيكوف لشؤون عسكرية : " إن المفاوضات والمشارورات مازالت مستمرة كما أن أبواب الدبلوماسية ليست مغلقة حتى هذه اللحظة، ومن الواضح أن الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت قوية جدُا، لذلك نحن الأن بإنتظار الرد الروسي على الرسائل الأمريكية وبناءً على ذلك يمكننا الإستنتاج".
خبير عسكري: " الكيان الصهيوني كالغدة السرطانية في جسد هذه الأمة"
كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت الليلة، أن الجيش الاسرائيلي سيبدا في غضون سنة تقريبا باستخدام منظومة دفاعية لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية، تعمل بواسطة أشعة الليزر، حيث سيتم تشغيل هذه المنظومة بشكل تجريبي في المرحلة الاولى لتدخل الخدمة القتالية لاحقا، وعن هذه الخطوة الإسرائيلية والرغبة في حماية تل أبييب نفسها من خطر المسيَّرات ، قال الخبير العسكري العميد علي مقصود لشؤون عسكرية:
إن "الكيان الصهيوني كالغدة السرطانية في جسد هذه الأمة وغايتها منذ البداية تقسيم وتفتيت المنطقة، وأن إسرائيل باتت لا تملك زمام المبادرة لمهاجمة اي دولة كما أنها في هذه اللحظة التي تعلن بها عن نصبها قواعد صاروخية لمواجهة المسيَّرات هي تدرك بأنها قد تتعرض لضربة "