خبير: رسالة لبنان للأمم المتحدة تترك باب المفاوضات مفتوحا وتتمسك بحقوق لبنان وثروته البحرية
خبير: رسالة لبنان للأمم المتحدة تترك باب المفاوضات مفتوحا وتتمسك بحقوق لبنان وثروته البحرية
وأشارت "الميادين" إلى أن "الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان، موضحة أن حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً".يقول الخبير العسكري والاستراتيجي والأستاذ الجامعي في القانون، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أفادت به قناة "الميادين" من أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة رسالة مطلع الأسبوع يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية.
وأشارت "الميادين" إلى أن "الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان، موضحة أن حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً".
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي والأستاذ الجامعي في القانون، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
" أعتقد أن لبنان انتظر مواقف إسرائيلية جدبدة، حتى قامت إسرائيل بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تعلن سيادتها على حقل كاريش، الذي يقع في منطقة متنازع عليها مع لبنان، لذلك كان عليه أن يتخذ قرار من اثنين: إما أن يقدم على تعديل المرسوم 6433 ويعتمد الخط 29 ، وقد يؤدي ذلك إلى وقف التفاوض نهائيا، أو أن يلتف على الموضوع ويرسل رسالة إلى الأمم المتحدة يعلن فيها أن حقل كاريش هي منطقة متنازع عليها، وأن البلوك 9 الذي للبنان حق فيه، هو منطقة خارج المناطق المتنازع عليها".
واعتبر حطيط أن اعتماد لبنان هذه الرسالة خطوة ذكية جدا، لإنه أولا، ترك باب المفاوضات مفتوحا، كمجرد رسالة مقابل رسالة ، ثانيا، أكد التمسك بحقوقه الذي عرضها الوفد اللبناني على طاولة التفاوض في الناقورة، باعتبار خط ال29 يمكن أن ينطبق عليه أحكام القانون الدولي العام وقانون البحار بشكل خاص، وأنه صالح للتفاوض على أساسه، كما رفض السلوك الإسرائيلي على إعلان السيادة على حقل كاريش".