تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/خبير-يكشف-فائدة-لسهر-أحد-أفراد-الأسرة-حتى-وقت-متأخر-1058116956.html
خبير يكشف فائدة لسهر أحد أفراد الأسرة حتى وقت متأخر
خبير يكشف فائدة لسهر أحد أفراد الأسرة حتى وقت متأخر
كشف خبير السلامة السعودي، أحمد الشهري، عن فائدة كبيرة لبقاء أحد أفراد الأسرة مستيقظا حتى أوقات متأخرة من الليل. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T21:36+0000
2022-02-06T21:36+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103553/76/1035537620_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d9eb83e871f52a005fb57a8899fc8199.jpg
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الخبير قوله بأن بقاء أحد أفراد الأسرة مستيقظا حتى أوقات متأخرة من الليل أو حينما يخلد جميع أفراد الأسرة إلى النوم يدعم جانب السلامة والأمان للأسرة في المنزل.ودعا الشهري إلى عدم الانزعاج من سهر أحد أفراد الأسرة رغم ما يعتريه من سلبيات، حيث ينطوي هذا السلوك على إيجابيات من بينها مراقبة مكامن الخطر المحتملة في المنازل.وأوضح خبير السلامة السعودي أن البيئة المنزلية في العصر الحالي تحوي على مخاطر عديدة، بسبب الاعتماد شبه الكلي على الأجهزة الكهربائية التي تبقى في حالة تشغيل دائم كأجهزة التكييف والتدفئة والتسخين وغيرها.وأعرب الشهري عن مخاوفه من أن تلك الأجهزة يعتريها الخلل المفاجئ ربما يكون خطيرا تنتهي أحيانا إلى نتائج مأساوية، فوجود أحد أفراد الأسرة مستيقظا سيبقى الخلل إن حدث محصورا في دائرة العطل أو الاشتعال البسيط الذي يمكن تداركه بسرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103553/76/1035537620_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_a0a2e45351089e45da2b0387c042b697.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

خبير يكشف فائدة لسهر أحد أفراد الأسرة حتى وقت متأخر

21:36 GMT 06.02.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicineالأرق، السهر، النوم
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
تابعنا عبر
كشف خبير السلامة السعودي، أحمد الشهري، عن فائدة كبيرة لبقاء أحد أفراد الأسرة مستيقظا حتى أوقات متأخرة من الليل.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الخبير قوله بأن بقاء أحد أفراد الأسرة مستيقظا حتى أوقات متأخرة من الليل أو حينما يخلد جميع أفراد الأسرة إلى النوم يدعم جانب السلامة والأمان للأسرة في المنزل.
ودعا الشهري إلى عدم الانزعاج من سهر أحد أفراد الأسرة رغم ما يعتريه من سلبيات، حيث ينطوي هذا السلوك على إيجابيات من بينها مراقبة مكامن الخطر المحتملة في المنازل.
وأوضح خبير السلامة السعودي أن البيئة المنزلية في العصر الحالي تحوي على مخاطر عديدة، بسبب الاعتماد شبه الكلي على الأجهزة الكهربائية التي تبقى في حالة تشغيل دائم كأجهزة التكييف والتدفئة والتسخين وغيرها.
وأعرب الشهري عن مخاوفه من أن تلك الأجهزة يعتريها الخلل المفاجئ ربما يكون خطيرا تنتهي أحيانا إلى نتائج مأساوية، فوجود أحد أفراد الأسرة مستيقظا سيبقى الخلل إن حدث محصورا في دائرة العطل أو الاشتعال البسيط الذي يمكن تداركه بسرعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية