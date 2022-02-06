https://arabic.sputniknews.com/20220206/دعوة-للتظاهر-في-أمريكا-ضد-إشعال-واشنطن-للحرب-مع-روسيا-1058110189.html

دعوة للتظاهر في أمريكا ضد "إشعال واشنطن للحرب مع روسيا"

دعوة للتظاهر في أمريكا ضد "إشعال واشنطن للحرب مع روسيا"

قال رئيس تحالف كونيتيكت للسلام والتضامن، اليوم، إن المجموعة ستنظم مسيرة ضد ضد واشنطن من أجل "إشعال" الحرب في أوروبا، في مدينة هارتفورد الأمريكية، الثلاثاء. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T16:46+0000

2022-02-06T16:46+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأضاف ستيف كريفيسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه من المأمول أن ينضم كثير من الناس في أجزاء مختلفة من العالم لهذا الحدث.وتابع: "أتوقع أن يكون هناك آلاف الأشخاص الذين يحتجون على تهديدات الحرب هذه، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم".وأردف أن المظاهرة ستنطلق، يوم 8 فبراير/ شباط الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، في هارتفورد، كونيكتيكت، مضيفا أن المجموعة تدرس تنظيم مسيرات مماثلة على أساس أسبوعي لحين حل الأزمة.واستطرد: "من أجل الحد من التوترات، هناك حاجة لحل المشاكل من خلال الدبلوماسية وليس الحرب. أعتقد أنه ينبغي إلغاء الناتو، وأنه يجب توجيه لائحة اتهام للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في العديد من الأماكن".يوم السبت، انطلقت مسيرات رافضة للحرب تحت شعار "يوم العمل للسلام مع روسيا: 5 فبراير 2022" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتنظيم من جماعات المناهضة للحرب، للتأكيد على أن معظم مواطني البلاد لا يسعون لخوض حرب مع روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تدعي-استعداد-روسيا-لـمناورة-نووية-كبيرة-لتحذير-الغرب-1058108996.html

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