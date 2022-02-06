تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/دعوة-للتظاهر-في-أمريكا-ضد-إشعال-واشنطن-للحرب-مع-روسيا-1058110189.html
دعوة للتظاهر في أمريكا ضد "إشعال واشنطن للحرب مع روسيا"
دعوة للتظاهر في أمريكا ضد "إشعال واشنطن للحرب مع روسيا"
قال رئيس تحالف كونيتيكت للسلام والتضامن، اليوم، إن المجموعة ستنظم مسيرة ضد ضد واشنطن من أجل "إشعال" الحرب في أوروبا، في مدينة هارتفورد الأمريكية، الثلاثاء. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:46+0000
2022-02-06T16:48+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050371863_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9460fac52d6348d0dc08a4068d3ae39.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأضاف ستيف كريفيسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه من المأمول أن ينضم كثير من الناس في أجزاء مختلفة من العالم لهذا الحدث.وتابع: "أتوقع أن يكون هناك آلاف الأشخاص الذين يحتجون على تهديدات الحرب هذه، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم".وأردف أن المظاهرة ستنطلق، يوم 8 فبراير/ شباط الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، في هارتفورد، كونيكتيكت، مضيفا أن المجموعة تدرس تنظيم مسيرات مماثلة على أساس أسبوعي لحين حل الأزمة.واستطرد: "من أجل الحد من التوترات، هناك حاجة لحل المشاكل من خلال الدبلوماسية وليس الحرب. أعتقد أنه ينبغي إلغاء الناتو، وأنه يجب توجيه لائحة اتهام للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في العديد من الأماكن".يوم السبت، انطلقت مسيرات رافضة للحرب تحت شعار "يوم العمل للسلام مع روسيا: 5 فبراير 2022" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتنظيم من جماعات المناهضة للحرب، للتأكيد على أن معظم مواطني البلاد لا يسعون لخوض حرب مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تدعي-استعداد-روسيا-لـمناورة-نووية-كبيرة-لتحذير-الغرب-1058108996.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050371863_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_831ee7951ee61de4e9d8a995ed096306.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

دعوة للتظاهر في أمريكا ضد "إشعال واشنطن للحرب مع روسيا"

16:46 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / Brendan McDermidمظاهرة ضد التطعيم بلقاح كورونا في نيويورك، الولايات المتحدة 4 أكتوبر 2021
مظاهرة ضد التطعيم بلقاح كورونا في نيويورك، الولايات المتحدة 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
مظاهرة ضد التطعيم بلقاح كورونا في نيويورك، الولايات المتحدة 4 أكتوبر 2021. صورة أرشفية
© REUTERS / Brendan McDermid
تابعنا عبر
قال رئيس تحالف كونيتيكت للسلام والتضامن، اليوم، إن المجموعة ستنظم مسيرة ضد ضد واشنطن من أجل "إشعال" الحرب في أوروبا، في مدينة هارتفورد الأمريكية، الثلاثاء.
موسكو- سبوتنيك. وأضاف ستيف كريفيسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه من المأمول أن ينضم كثير من الناس في أجزاء مختلفة من العالم لهذا الحدث.
وتابع: "أتوقع أن يكون هناك آلاف الأشخاص الذين يحتجون على تهديدات الحرب هذه، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم".
ثاني بروفة ليلية للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أمريكا تدعي استعداد روسيا لـ"مناورة نووية كبيرة" لتحذير الغرب
16:06 GMT
وأردف أن المظاهرة ستنطلق، يوم 8 فبراير/ شباط الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، في هارتفورد، كونيكتيكت، مضيفا أن المجموعة تدرس تنظيم مسيرات مماثلة على أساس أسبوعي لحين حل الأزمة.
واستطرد: "من أجل الحد من التوترات، هناك حاجة لحل المشاكل من خلال الدبلوماسية وليس الحرب. أعتقد أنه ينبغي إلغاء الناتو، وأنه يجب توجيه لائحة اتهام للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في العديد من الأماكن".
يوم السبت، انطلقت مسيرات رافضة للحرب تحت شعار "يوم العمل للسلام مع روسيا: 5 فبراير 2022" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتنظيم من جماعات المناهضة للحرب، للتأكيد على أن معظم مواطني البلاد لا يسعون لخوض حرب مع روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية