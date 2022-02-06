https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-إيران-عدوانية-1058092814.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران عدوانية

رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران عدوانية

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إيران عدوانية ونتابع مفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني عن كثب. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت القناة 14 الآن العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت في مستهل جلسة الكنيست الأسبوعية، أن الحكومة الإسرائيلية تتابع ما تم التوصل إليه بشأن الاتفاق النووي في فيينا، وبلاده تتحمل مسؤولية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وهي تراقب عن كثب ما يحدث في مباحثات فيينا.وشدد بينيت على أن موقف بلاده معروف وواضح بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أنه يضر بالمجتمع الدولي، وأن من يظن أن الاتفاق سيجلب الأمن والاستقرار في المنطقة فهو مخطئ.وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

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