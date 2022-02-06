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https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يقوم-بزيارة-إلى-روسيا-هي-الأولى-منذ-23-عاما-1058110542.html
رئيس الوزراء الباكستاني يقوم بزيارة إلى روسيا هي الأولى منذ 23 عاما
رئيس الوزراء الباكستاني يقوم بزيارة إلى روسيا هي الأولى منذ 23 عاما
أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد يزور روسيا في فبراير/شباط بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T17:06+0000
2022-02-06T17:06+0000
روسيا
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وبحسب ما نقلته قناة "ويون" عن مصادرها، سيكون رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أول رئيس وزراء خلال 23 عامًا يقوم بزيارة لروسيا هذا الشهر، وتأتي زيارة خان لروسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ومن المتوقع أن تكون العلاقات الثنائية، والوضع في أفغانستان، وكذلك المحادثات حول التعاون الدفاعي، وتعزيز خط أنابيب الغاز الباكستاني على جدول أعمال الزيارة.وأضافت القناة أن "رئيس وزراء باكستان سيرافقه وفد رفيع من وزراء حكومته".وتقول مصادر إن "تفاصيل هذه الزيارة ستعلنها وزارة الخارجية الباكستانية في الوقت المناسب".وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء باكستان روسيا في مارس/آذار 1999، عندما كان هذا المنصب نواز شريف.
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رئيس الوزراء الباكستاني يقوم بزيارة إلى روسيا هي الأولى منذ 23 عاما

17:06 GMT 06.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . POOL
/
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أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد يزور روسيا في فبراير/شباط بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نقلته قناة "ويون" عن مصادرها، سيكون رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أول رئيس وزراء خلال 23 عامًا يقوم بزيارة لروسيا هذا الشهر، وتأتي زيارة خان لروسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن تكون العلاقات الثنائية، والوضع في أفغانستان، وكذلك المحادثات حول التعاون الدفاعي، وتعزيز خط أنابيب الغاز الباكستاني على جدول أعمال الزيارة.
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وأضافت القناة أن "رئيس وزراء باكستان سيرافقه وفد رفيع من وزراء حكومته".
وتقول مصادر إن "تفاصيل هذه الزيارة ستعلنها وزارة الخارجية الباكستانية في الوقت المناسب".
وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء باكستان روسيا في مارس/آذار 1999، عندما كان هذا المنصب نواز شريف.
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