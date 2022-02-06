رئيس وزراء إسرائيل يعزي بوفاة ريان

ففي تغريدة نشرها بينيت، بصفحته على "تويتر"، عبر عن تعازيه لأهل الطفل ولشعب المغرب، وجاء في التغريدة: "بِاسمي وباسمِ حكومةِ وشعبِ إسرائيل أبعثُ بخالصِ تعازينا لأهلِ وذوي الطفل الفقيد ريان، وللشعب المغربي الشقيق ولجلالة الملك محمد السادس أطالَ الله عمرهُ، رَحم الله الطفلِ البريء وأسكنهُ فسيحَ جناتهِ والتَكُن آخرَ مآسيكم بإذن الله".هذا وأصدر الديوان الملكي المغربي، في وقت سابق، بيانا أكد فيه وفاة الطفل ريان الذي تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر مساء اليوم.وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".وأضاف البيان الملكي المغربي: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم".
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعزية للشعب المغربي ولأهل وذوي الطفل الفقيد ريان.
ففي تغريدة نشرها بينيت، بصفحته على "تويتر"، عبر عن تعازيه لأهل الطفل ولشعب المغرب، وجاء في التغريدة: "بِاسمي وباسمِ حكومةِ وشعبِ إسرائيل أبعثُ بخالصِ تعازينا لأهلِ وذوي الطفل الفقيد ريان، وللشعب المغربي الشقيق ولجلالة الملك محمد السادس أطالَ الله عمرهُ، رَحم الله الطفلِ البريء وأسكنهُ فسيحَ جناتهِ والتَكُن آخرَ مآسيكم بإذن الله".
بِإسمي وبإسمِ حكومةِ وشعبِ اسرائيل أبعثُ بخالصِ تعازينا لأهلِ وذوي الطفل الفقيد ريان، للشعب المغربي الشقيق لجلالة الملك محمد السادس أطالَ الله عمرهُ، رَحم الله الطفلِ البرئ وأسكنهُ فسيحَ جناتهِ والتَكُن آخرَ مآسيكم بإذن الله
وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".
وأضاف البيان الملكي المغربي: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم".