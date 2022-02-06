رئيس وزراء إسرائيل يهنئ الرئيس الأمريكي على تصفية زعيم "داعش"
18:50 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 06.02.2022)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الأخير، بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملف النووي الإيراني، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتحديات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان عبر موقعه على تويتر، اليوم الأحد، إن "بينيت بحث مع بايدن التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي، وخطوات التصدي للبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا".
تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا المساء هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وهنأه على العملية العسكرية التي بموجبها تمت تصفية زعيم تنظيم داعش, المدعو أبو إبراهيم الهاشمي القريشي, وقال إن العالم أصبح مكانا أكثر أمانا بفضل العملية الجريئة التي نفذتها القوات الأمريكية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 6, 2022
وأضاف البيان أن "بينيت هنأ بايدن على العملية العسكرية التي تمت بموجبها تصفية زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي"، وقال إن العالم "أصبح مكانا أكثر أمانا بفضل العملية الجريئة التي نفذتها القوات الأمريكية".
هذا وبحث الزعيمان التحديات الاقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي والخطوات لصد البرنامج النووي الإيراني. كما بحثا الوضع بين روسيا وأوكرانيا.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 6, 2022
ووجّه بينيت، بحسب البيان، دعوة إلى بايدن لزيارة إسرائيل، واتفق معه على البقاء على تواصل دائم بينهما.
وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء الرئيس على دعمه الشخصي الراسخ لإسرائيل وعلى دعم الإدارة الأمريكية برمتها لها، وشكره خصوصا على المساعدة الأمريكية في تمويل منظومة القبة الحديدية".
وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء الرئيس على دعمه الشخصي الراسخ لإسرائيل وعلى دعم الإدارة الأمريكية برمتها لها، وشكره خصوصا على المساعدة الأمريكية في تمويل منظومة القبة الحديدية".