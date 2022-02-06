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رئيس وزراء إسرائيل يهنئ الرئيس الأمريكي على تصفية زعيم "داعش"
رئيس وزراء إسرائيل يهنئ الرئيس الأمريكي على تصفية زعيم "داعش"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الأخير، بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملف النووي الإيراني، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا،... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T18:50+0000
2022-02-06T18:51+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان عبر موقعه على تويتر، اليوم الأحد، إن "بينيت بحث مع بايدن التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي، وخطوات التصدي للبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف البيان أن "بينيت هنأ بايدن على العملية العسكرية التي تمت بموجبها تصفية زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي"، وقال إن العالم "أصبح مكانا أكثر أمانا بفضل العملية الجريئة التي نفذتها القوات الأمريكية".ووجّه بينيت، بحسب البيان، دعوة إلى بايدن لزيارة إسرائيل، واتفق معه على البقاء على تواصل دائم بينهما.وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء الرئيس على دعمه الشخصي الراسخ لإسرائيل وعلى دعم الإدارة الأمريكية برمتها لها، وشكره خصوصا على المساعدة الأمريكية في تمويل منظومة القبة الحديدية".
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس وزراء إسرائيل يهنئ الرئيس الأمريكي على تصفية زعيم "داعش"

18:50 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الأخير، بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملف النووي الإيراني، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتحديات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان عبر موقعه على تويتر، اليوم الأحد، إن "بينيت بحث مع بايدن التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي، وخطوات التصدي للبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف البيان أن "بينيت هنأ بايدن على العملية العسكرية التي تمت بموجبها تصفية زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي"، وقال إن العالم "أصبح مكانا أكثر أمانا بفضل العملية الجريئة التي نفذتها القوات الأمريكية".
ووجّه بينيت، بحسب البيان، دعوة إلى بايدن لزيارة إسرائيل، واتفق معه على البقاء على تواصل دائم بينهما.
وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء الرئيس على دعمه الشخصي الراسخ لإسرائيل وعلى دعم الإدارة الأمريكية برمتها لها، وشكره خصوصا على المساعدة الأمريكية في تمويل منظومة القبة الحديدية".
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