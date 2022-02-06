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رئيس وزراء باكستان يبعث رسالة لأردوغان بعد إصابته بكورونا
رئيس وزراء باكستان يبعث رسالة لأردوغان بعد إصابته بكورونا
بعث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة بعد إصابتهما بفيروس كورونا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:50+0000
2022-02-06T11:50+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقال خان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: "باسمي وباسم الحكومة والشعب الباكستاني، نتمنى الشفاء العاجل لأخي الرئيس أردوغان ولزوجته".وذكر رئيس وزراء باكستان في رسالته أنه علم للتو بإصابة الرئيس التركي وزوجته بفيروس كورونا.وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس السبت أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.وقال الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

رئيس وزراء باكستان يبعث رسالة لأردوغان بعد إصابته بكورونا

11:50 GMT 06.02.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILرئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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بعث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال خان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: "باسمي وباسم الحكومة والشعب الباكستاني، نتمنى الشفاء العاجل لأخي الرئيس أردوغان ولزوجته".
وذكر رئيس وزراء باكستان في رسالته أنه علم للتو بإصابة الرئيس التركي وزوجته بفيروس كورونا.
وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس السبت أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.
وقال الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".
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