رئيس وزراء باكستان يبعث رسالة لأردوغان بعد إصابته بكورونا

وقال خان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: "باسمي وباسم الحكومة والشعب الباكستاني، نتمنى الشفاء العاجل لأخي الرئيس أردوغان ولزوجته".وذكر رئيس وزراء باكستان في رسالته أنه علم للتو بإصابة الرئيس التركي وزوجته بفيروس كورونا.وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس السبت أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.وقال الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".
بعث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال خان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: "باسمي وباسم الحكومة والشعب الباكستاني، نتمنى الشفاء العاجل لأخي الرئيس أردوغان ولزوجته".
I just learnt that my brother Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey and Madame Emine Erdogan tested positive for Covid-19 Omicron. On behalf of our government, the people of Pakistan and on my own behalf I wish them a swift and complete recovery.