رئيس وزراء غينيا الجديدة يعلن إصابته بكورونا لدى وصوله بكين ويلغي رحلة إلى فرنسا

وحسب بيان لمكتب ماراب، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وأعادت رويترز نشره، قال إن رئيس الوزراء ماراب سيلغي الآن الرحلة إلى فرنسا، التي كان مقررا لها أن تكون عقب رحلته إلى بكين، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا.وأوضح البيان أن ماراب "عاد بنتيجة اختبار إيجابية عند وصوله إلى بكين مساء الخميس الماضي".وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء كان من المقرر أن يعود إلى بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول حالته.وقال المكتب أمس السبت، "أثناء وجوده في بكين، عقد ماراب اجتماعا افتراضيا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي".وذكر بيان مشترك نُشر عن سفارة الصين في الولايات المتحدة بعد الاجتماع أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والموارد والبنية التحتية.وكان من المقرر أن يسافر ماربى من بكين إلى قمة المحيط الواحد من 9 إلى 11 فبراير في شمال غرب فرنسا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، والتي ستعقد في سياق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدعم من الأمم المتحدة.
أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب، أنه مصاب بفيروس كورونا، عند وصوله إلى بكين يوم الخميس لحضور دورة الألعاب الشتوية.
وحسب بيان لمكتب ماراب، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وأعادت رويترز نشره، قال إن رئيس الوزراء ماراب سيلغي الآن الرحلة إلى فرنسا، التي كان مقررا لها أن تكون عقب رحلته إلى بكين، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا.
وأوضح البيان أن ماراب "عاد بنتيجة اختبار إيجابية عند وصوله إلى بكين مساء الخميس الماضي".
وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء كان من المقرر أن يعود إلى بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول حالته.
وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمركز التحكم الوطني في بابوا غينيا الجديدة، فقد تلقى ماراب التطعيم المعزز ضد الفيروس التاجي في 24 يناير.
وقال المكتب أمس السبت، "أثناء وجوده في بكين، عقد ماراب اجتماعا افتراضيا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي".
وذكر بيان مشترك نُشر عن سفارة الصين في الولايات المتحدة بعد الاجتماع أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والموارد والبنية التحتية.
وكان من المقرر أن يسافر ماربى من بكين إلى قمة المحيط الواحد من 9 إلى 11 فبراير في شمال غرب فرنسا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، والتي ستعقد في سياق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدعم من الأمم المتحدة.