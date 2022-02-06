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https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-غينيا-الجديدة-يعلن-إصابته-بكورونا-لدى-وصوله-بكين-ويلغي-رحلة-إلى-فرنسا-1058087874.html
رئيس وزراء غينيا الجديدة يعلن إصابته بكورونا لدى وصوله بكين ويلغي رحلة إلى فرنسا
رئيس وزراء غينيا الجديدة يعلن إصابته بكورونا لدى وصوله بكين ويلغي رحلة إلى فرنسا
أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب، أنه مصاب بفيروس كورونا، عند وصوله إلى بكين يوم الخميس لحضور دورة الألعاب الشتوية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:05+0000
2022-02-06T08:07+0000
غينيا الجديدة
بكين 2022
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وحسب بيان لمكتب ماراب، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وأعادت رويترز نشره، قال إن رئيس الوزراء ماراب سيلغي الآن الرحلة إلى فرنسا، التي كان مقررا لها أن تكون عقب رحلته إلى بكين، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا.وأوضح البيان أن ماراب "عاد بنتيجة اختبار إيجابية عند وصوله إلى بكين مساء الخميس الماضي".وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء كان من المقرر أن يعود إلى بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول حالته.وقال المكتب أمس السبت، "أثناء وجوده في بكين، عقد ماراب اجتماعا افتراضيا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي".وذكر بيان مشترك نُشر عن سفارة الصين في الولايات المتحدة بعد الاجتماع أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والموارد والبنية التحتية.وكان من المقرر أن يسافر ماربى من بكين إلى قمة المحيط الواحد من 9 إلى 11 فبراير في شمال غرب فرنسا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، والتي ستعقد في سياق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدعم من الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/زلزال-بقوة-ست-درجات-يقع-في-بابوا-غينيا-الجديدة-1055116444.html
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غينيا الجديدة, بكين 2022

رئيس وزراء غينيا الجديدة يعلن إصابته بكورونا لدى وصوله بكين ويلغي رحلة إلى فرنسا

08:05 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 06.02.2022)
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورطاقم طبي يرتدي بدلات واقية على جسر تلسكوبي في مطار العاصمة بكين، الصين 1 فبراير 2022
طاقم طبي يرتدي بدلات واقية على جسر تلسكوبي في مطار العاصمة بكين، الصين 1 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب، أنه مصاب بفيروس كورونا، عند وصوله إلى بكين يوم الخميس لحضور دورة الألعاب الشتوية.
وحسب بيان لمكتب ماراب، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وأعادت رويترز نشره، قال إن رئيس الوزراء ماراب سيلغي الآن الرحلة إلى فرنسا، التي كان مقررا لها أن تكون عقب رحلته إلى بكين، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا.
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وأوضح البيان أن ماراب "عاد بنتيجة اختبار إيجابية عند وصوله إلى بكين مساء الخميس الماضي".
وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء كان من المقرر أن يعود إلى بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول حالته.
وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمركز التحكم الوطني في بابوا غينيا الجديدة، فقد تلقى ماراب التطعيم المعزز ضد الفيروس التاجي في 24 يناير.
وقال المكتب أمس السبت، "أثناء وجوده في بكين، عقد ماراب اجتماعا افتراضيا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي".
وذكر بيان مشترك نُشر عن سفارة الصين في الولايات المتحدة بعد الاجتماع أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والموارد والبنية التحتية.
وكان من المقرر أن يسافر ماربى من بكين إلى قمة المحيط الواحد من 9 إلى 11 فبراير في شمال غرب فرنسا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، والتي ستعقد في سياق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدعم من الأمم المتحدة.
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