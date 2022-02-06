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https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-مالي-فرنسا-تدعم-جماعات-انفصالية-للإطاحة-بالحكومة-1058098284.html
رئيس وزراء مالي: فرنسا تدعم جماعات انفصالية للإطاحة بالحكومة
رئيس وزراء مالي: فرنسا تدعم جماعات انفصالية للإطاحة بالحكومة
وجه رئيس الوزراء المالي، شوجويل كوكالا مايغا، انتقادات لتصرف القوات الفرنسية في بلاده، متهما باريس بمساعدة جماعات انفصالية في شمال البلاد وتحريض دول الاتحاد... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:54+0000
2022-02-06T11:54+0000
العالم
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وقال مايغا في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن فرنسا من خلال ممثليها في جميع المؤسسات الدولية، تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي.وأشار مايغا إلى أن فرنسا لها تأثير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وأنها تضغط على المجموعة من أجل إصدار عقوبات ضد باماكو.كما اتهم رئيس الوزراء المالي، فرنسا بانتهاك اتفاقيات التعاون العسكري، مشيرا إلى أنها قررت مغادرة القاعدة العسكرية في شمال البلاد دون إخطار الحكومة، ما دفع الأخيرة لمراجعة اتفاقية التعاون التي سمحت لفرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية.وأشار مايغا إلى أن "الحكومة الحالية في مالي حللت الوضع من خلال استخلاص الدروس من التاريخ، في ضوء التطورات التي شهدها العالم خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية"، موضحا أن باريس ما تزال تسعى للهيمنة على القارة الأفريقية.مايغا: فرنسا تدعم جماعات انفصالية في مالي بالسلاح والذخيرةأكد رئيس الوزراء المالي شوجويل كوكالا مايغا، أن "الجماعات الانفصالية التي جاءت إلى المنطقة (مالي) من ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، كانت مدعومة من فرنسا، إذ أنها تلقت دعمًا مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة".وأشار مايغا إلى أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 في مالي، طلبت المساعدة من فرنسا، التي بدورها استجابت لذلك.وذكر أن "باريس أطلقت عام 2012 عملية عسكرية لهزيمة المليشيا الإسلامية المتمردة" في شمال مالي، وذلك استجابة لطلب من قبل الحكومة الانتقالية، التي تصفها باريس اليوم بأنها "حكومة غير شرعية".وأردف: "كان من المفترض أن تساعدنا فرنسا في مكافحة الإرهاب، لكنها وبخلاف ذلك، أوجدت الظروف التي أدت إلى انقسام في مالي وتعزيز مواقع الحركات الانفصالية. وخلال السنوات التسعة الماضية، تفشت مشكلة الإرهاب في البلاد، وبدأت بالتمدد من الشمال نحو 80 بالمئة من أراضي مالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220204/مالي-تمنع-تواجد-القوات-الأجنبية-على-أراضيها-دون-شروط-مسبقة-1057894591.html
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رئيس وزراء مالي: فرنسا تدعم جماعات انفصالية للإطاحة بالحكومة

11:54 GMT 06.02.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
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وجه رئيس الوزراء المالي، شوجويل كوكالا مايغا، انتقادات لتصرف القوات الفرنسية في بلاده، متهما باريس بمساعدة جماعات انفصالية في شمال البلاد وتحريض دول الاتحاد الأوروبي ضد باماكو.
وقال مايغا في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن فرنسا من خلال ممثليها في جميع المؤسسات الدولية، تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي.
وأشار مايغا إلى أن فرنسا لها تأثير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وأنها تضغط على المجموعة من أجل إصدار عقوبات ضد باماكو.
وأضاف: "مالي تعتقد أن فرنسا تمتلك كافة المعلومات حول القرارات، التي ستتخذ في قمم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقادرة على التأثير على تلك القرارات وتوجيهها".
كما اتهم رئيس الوزراء المالي، فرنسا بانتهاك اتفاقيات التعاون العسكري، مشيرا إلى أنها قررت مغادرة القاعدة العسكرية في شمال البلاد دون إخطار الحكومة، ما دفع الأخيرة لمراجعة اتفاقية التعاون التي سمحت لفرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية.
قوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
مالي تمنع تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة
4 فبراير, 09:29 GMT
وأشار مايغا إلى أن "الحكومة الحالية في مالي حللت الوضع من خلال استخلاص الدروس من التاريخ، في ضوء التطورات التي شهدها العالم خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية"، موضحا أن باريس ما تزال تسعى للهيمنة على القارة الأفريقية.
مايغا: فرنسا تدعم جماعات انفصالية في مالي بالسلاح والذخيرة
أكد رئيس الوزراء المالي شوجويل كوكالا مايغا، أن "الجماعات الانفصالية التي جاءت إلى المنطقة (مالي) من ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، كانت مدعومة من فرنسا، إذ أنها تلقت دعمًا مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة".
وتابع: "قطعت باريس وعدًا للانفصاليين باحتلال شمال مالي وتقسيمه وإقامة دولة مستقلة لهم. هذا ما يقوله قادة المجموعات الانفصالية، الذين يتلقون دعما علنيا من السياسيين الفرنسيين".
وأشار مايغا إلى أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 في مالي، طلبت المساعدة من فرنسا، التي بدورها استجابت لذلك.
وذكر أن "باريس أطلقت عام 2012 عملية عسكرية لهزيمة المليشيا الإسلامية المتمردة" في شمال مالي، وذلك استجابة لطلب من قبل الحكومة الانتقالية، التي تصفها باريس اليوم بأنها "حكومة غير شرعية".
وأردف: "كان من المفترض أن تساعدنا فرنسا في مكافحة الإرهاب، لكنها وبخلاف ذلك، أوجدت الظروف التي أدت إلى انقسام في مالي وتعزيز مواقع الحركات الانفصالية. وخلال السنوات التسعة الماضية، تفشت مشكلة الإرهاب في البلاد، وبدأت بالتمدد من الشمال نحو 80 بالمئة من أراضي مالي".
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