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رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بعد إصابته بمتحور "أوميكرون"
رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بعد إصابته بمتحور "أوميكرون"
بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب ‏أردوغان، بعد إعلان إصابته بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T06:52+0000
2022-02-06T06:56+0000
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ففي تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، تمنى أمير قطر للرئيس التركي وزوجته الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية لهما.من ناحيته، رد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، على رسالة أمير قطر بتغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها: "أخي العزيز الأمير الشيخ تميم، نشكركم مع زوجتي على تمنياتكم بالسلامة. ونبلغ بحضوركم سلامنا ومحبتنا إلى الشعب القطري".وكان أردوغان أعلن، أمس السبت، عن إصابته وزوجته بمتحور "أوميكرون"، إذ كتب على "تويتر": "على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص (كوفيد ـ 19)، وتبينت إصابتنا بمتحور "أوميكرون". والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع ولو عن بعد. لا تنسونا من الدعاء".وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الرئيس التركي وزوجته "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي, العالم, أوميكرون

رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بعد إصابته بمتحور "أوميكرون"

06:52 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / HANDOUTالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
© REUTERS / HANDOUT
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بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب ‏أردوغان، بعد إعلان إصابته بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد.‏
ففي تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، تمنى أمير قطر للرئيس التركي وزوجته الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية لهما.
من ناحيته، رد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، على رسالة أمير قطر بتغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها: "أخي العزيز الأمير الشيخ تميم، نشكركم مع زوجتي على تمنياتكم بالسلامة. ونبلغ بحضوركم سلامنا ومحبتنا إلى الشعب القطري".
وكان أردوغان أعلن، أمس السبت، عن إصابته وزوجته بمتحور "أوميكرون"، إذ كتب على "تويتر": "على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص (كوفيد ـ 19)، وتبينت إصابتنا بمتحور "أوميكرون". والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع ولو عن بعد. لا تنسونا من الدعاء".
وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الرئيس التركي وزوجته "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".
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