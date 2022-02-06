رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بعد إصابته بمتحور "أوميكرون"

ففي تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، تمنى أمير قطر للرئيس التركي وزوجته الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية لهما.من ناحيته، رد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، على رسالة أمير قطر بتغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها: "أخي العزيز الأمير الشيخ تميم، نشكركم مع زوجتي على تمنياتكم بالسلامة. ونبلغ بحضوركم سلامنا ومحبتنا إلى الشعب القطري".وكان أردوغان أعلن، أمس السبت، عن إصابته وزوجته بمتحور "أوميكرون"، إذ كتب على "تويتر": "على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص (كوفيد ـ 19)، وتبينت إصابتنا بمتحور "أوميكرون". والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع ولو عن بعد. لا تنسونا من الدعاء".وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الرئيس التركي وزوجته "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".
بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد إعلان إصابته بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد.
ففي تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، تمنى أمير قطر للرئيس التركي وزوجته الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية لهما.
من ناحيته، رد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، على رسالة أمير قطر بتغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها: "أخي العزيز الأمير الشيخ تميم، نشكركم مع زوجتي على تمنياتكم بالسلامة. ونبلغ بحضوركم سلامنا ومحبتنا إلى الشعب القطري".
Kıymetli kardeşim Emir Şeyh Temim, geçmiş olsun dilekleriniz için eşimle birlikte sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde Katar halkına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. https://t.co/rix075l1dz
وكان أردوغان أعلن، أمس السبت، عن إصابته وزوجته بمتحور "أوميكرون"، إذ كتب على "تويتر": "على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص (كوفيد ـ 19)، وتبينت إصابتنا بمتحور "أوميكرون". والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع ولو عن بعد. لا تنسونا من الدعاء".
وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الرئيس التركي وزوجته "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".