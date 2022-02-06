رغد صدام حسين تعلق على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا

ونشرت رغد مقطعا ظهر فيه صدام حسين وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".وفي وقت سابق، وجّهت رغد صدام حسين رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في تويتر: "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق".وأضافت أنهم "قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003"، حسب قولها.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
نشرت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل، مقطع فيديو لوالدها، وعلقت عليه قائلة: "سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا".
ونشرت رغد مقطعا ظهر فيه صدام حسين وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".
وفي وقت سابق، وجّهت رغد صدام حسين رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.