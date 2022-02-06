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https://arabic.sputniknews.com/20220206/رغد-صدام-حسين-تعلق-على-فيديو-لوالدها-سيعود-عراقك-قريبا-1058112576.html
رغد صدام حسين تعلق على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا
رغد صدام حسين تعلق على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا
نشرت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل، مقطع فيديو لوالدها، وعلقت عليه قائلة: "سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا". 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T18:30+0000
2022-02-06T18:30+0000
أخبار العراق اليوم
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ونشرت رغد مقطعا ظهر فيه صدام حسين وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".وفي وقت سابق، وجّهت رغد صدام حسين رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في تويتر: "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق".وأضافت أنهم "قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003"، حسب قولها.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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أخبار العراق اليوم

رغد صدام حسين تعلق على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا

18:30 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / KHALED FAZAA
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نشرت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل، مقطع فيديو لوالدها، وعلقت عليه قائلة: "سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا".
ونشرت رغد مقطعا ظهر فيه صدام حسين وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".
وفي وقت سابق، وجّهت رغد صدام حسين رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في تويتر: "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق".
وأضافت أنهم "قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003"، حسب قولها.
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