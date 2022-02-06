https://arabic.sputniknews.com/20220206/رغد-صدام-حسين-تنشد-أمنية-بشأن-قلوب-العرب-بعد-وفاة-الطفل-ريان-1058104859.html

رغد صدام حسين تنشد أمنية بشأن قلوب العرب بعد وفاة الطفل ريان

رغد صدام حسين تنشد أمنية بشأن قلوب العرب بعد وفاة الطفل ريان

نشدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الأحد، أمنية بعد وفاة الطفل ‏المغربي ريان.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T14:23+0000

2022-02-06T14:23+0000

2022-02-06T14:23+0000

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وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "نسأل الله أن تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية"، وذلك في تعليقها على أن قضية الطفل البالغ من العمر 5 سنوات التي أثارت مشاعر وتعاطف مواطني جميع الدول العربية.كما طلبت رغد صدام حسين في تغريدتها "بعدم نسيان أطفال العراق وكل الأطفال الذي يمرون بظروف صعبة في العالم".ونعت ابنة الرئيس العراقي الراحل الطفل المغربي، ريان، و"دعت الله تعالى أن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".وأصيب المغرب بصدمة، اليوم الأحد، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من التعاطف عبر الإنترنت، مع الهاشتاغ العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان".وطوال عملية الإنقاذ لإخراج ريان من قاع بئر بطول 32 مترا، حذرت السلطات المغربية من أنها لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة.وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".

https://arabic.sputniknews.com/20220206/-محمد-صبحي-وتركي-آل-الشيخ-ومشاهير-عرب-ينعون-الطفل-ريان-فليكن-غيابك-درسا-للإنسانية-1058086620.html

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