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رغد صدام حسين تنشد أمنية بشأن قلوب العرب بعد وفاة الطفل ريان
رغد صدام حسين تنشد أمنية بشأن قلوب العرب بعد وفاة الطفل ريان
نشدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الأحد، أمنية بعد وفاة الطفل ‏المغربي ريان.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:23+0000
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وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "نسأل الله أن تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية"، وذلك في تعليقها على أن قضية الطفل البالغ من العمر 5 سنوات التي أثارت مشاعر وتعاطف مواطني جميع الدول العربية.كما طلبت رغد صدام حسين في تغريدتها "بعدم نسيان أطفال العراق وكل الأطفال الذي يمرون بظروف صعبة في العالم".ونعت ابنة الرئيس العراقي الراحل الطفل المغربي، ريان، و"دعت الله تعالى أن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".وأصيب المغرب بصدمة، اليوم الأحد، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من التعاطف عبر الإنترنت، مع الهاشتاغ العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان".وطوال عملية الإنقاذ لإخراج ريان من قاع بئر بطول 32 مترا، حذرت السلطات المغربية من أنها لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة.وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".
https://arabic.sputniknews.com/20220206/-محمد-صبحي-وتركي-آل-الشيخ-ومشاهير-عرب-ينعون-الطفل-ريان-فليكن-غيابك-درسا-للإنسانية-1058086620.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

رغد صدام حسين تنشد أمنية بشأن قلوب العرب بعد وفاة الطفل ريان

14:23 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIرغد صدام حسين في وقفة احتجاجية على إعدام والدها
رغد صدام حسين في وقفة احتجاجية على إعدام والدها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
رغد صدام حسين في وقفة احتجاجية على إعدام والدها
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبر
نشدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الأحد، أمنية بعد وفاة الطفل ‏المغربي ريان.‏
وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "نسأل الله أن تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية"، وذلك في تعليقها على أن قضية الطفل البالغ من العمر 5 سنوات التي أثارت مشاعر وتعاطف مواطني جميع الدول العربية.
كما طلبت رغد صدام حسين في تغريدتها "بعدم نسيان أطفال العراق وكل الأطفال الذي يمرون بظروف صعبة في العالم".
ونعت ابنة الرئيس العراقي الراحل الطفل المغربي، ريان، و"دعت الله تعالى أن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
وأصيب المغرب بصدمة، اليوم الأحد، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.
وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من التعاطف عبر الإنترنت، مع الهاشتاغ العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان".
الفنان السوري، جورج وسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
‎ محمد صبحي وتركي آل الشيخ ومشاهير عرب ينعون الطفل ريان... "فليكن غيابك درسا للإنسانية"‏
07:43 GMT
وطوال عملية الإنقاذ لإخراج ريان من قاع بئر بطول 32 مترا، حذرت السلطات المغربية من أنها لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة.
وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".
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