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سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له... صورة
سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له... صورة
كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن لقائها مؤخرا مع رئيس بلادها بشار الأسد.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:45+0000
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ونشرت فواخرجي صورة تجمعها بالرئيس السوري عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".وكانت سلاف فواخرجي قد شكرت الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيتهما لها في وفاة والدها، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.وتابعت فواخرجي في رسالتها أن يديم الله تعالى صحة الرئيس السوري وزوجته ويحميهم وعائلتهم، وأن يديمهم لخير سوريا.آخر الأعمال الفنية المعروضة لسلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" قبل عامين، الذي شارك في بطولته دريد لحام وعباس النوري ومهيار خضور، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.
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مجتمع, منوعات, أخبار سوريا اليوم

سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له... صورة

09:45 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانة السورية، سلاف فواخرجي
الفنانة السورية، سلاف فواخرجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الفنانة السورية، سلاف فواخرجي
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن لقائها مؤخرا مع رئيس بلادها بشار الأسد.‏
ونشرت فواخرجي صورة تجمعها بالرئيس السوري عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".
وكانت سلاف فواخرجي قد شكرت الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيتهما لها في وفاة والدها، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.
وتابعت فواخرجي في رسالتها أن يديم الله تعالى صحة الرئيس السوري وزوجته ويحميهم وعائلتهم، وأن يديمهم لخير سوريا.
آخر الأعمال الفنية المعروضة لسلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" قبل عامين، الذي شارك في بطولته دريد لحام وعباس النوري ومهيار خضور، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.
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