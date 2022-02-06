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https://arabic.sputniknews.com/20220206/سلاف-فواخرجي-تلتقي-الأسد-وتوجه-رسالة-له-صورة-1058091223.html
سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له... صورة
سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له... صورة
كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن لقائها مؤخرا مع رئيس بلادها بشار الأسد. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:45+0000
2022-02-06T09:45+0000
2022-02-06T09:45+0000
مجتمع
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أخبار سوريا اليوم
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ونشرت فواخرجي صورة تجمعها بالرئيس السوري عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".وكانت سلاف فواخرجي قد شكرت الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيتهما لها في وفاة والدها، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.وتابعت فواخرجي في رسالتها أن يديم الله تعالى صحة الرئيس السوري وزوجته ويحميهم وعائلتهم، وأن يديمهم لخير سوريا.آخر الأعمال الفنية المعروضة لسلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" قبل عامين، الذي شارك في بطولته دريد لحام وعباس النوري ومهيار خضور، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.
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مجتمع, منوعات, أخبار سوريا اليوم
سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له... صورة تابعنا عبر
كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن لقائها مؤخرا مع رئيس بلادها بشار الأسد.
ونشرت فواخرجي صورة تجمعها بالرئيس السوري عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".
وكانت سلاف فواخرجي قد
شكرت الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد
، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيتهما لها في وفاة والدها، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.
وتابعت فواخرجي في رسالتها أن يديم الله تعالى صحة الرئيس السوري وزوجته ويحميهم وعائلتهم، وأن يديمهم لخير سوريا.
آخر الأعمال الفنية المعروضة لسلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" قبل عامين، الذي شارك في بطولته
دريد لحام
وعباس النوري ومهيار خضور، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.