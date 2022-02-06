https://arabic.sputniknews.com/20220206/صادرات-النفط-العراقية-إلى-أمريكا-تبلغ-أكثر-من-10-ملايين-برميل-خلال-شهر-1058089342.html

صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تبلغ أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر

صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تبلغ أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر

بلغت صادرات العراق من النفط إلى أمريكا أكثر من 10 ملايين برميل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T08:50+0000

2022-02-06T08:50+0000

2022-02-06T08:50+0000

تصدير النفط

المصالح الاقتصادية العراقية

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وكشفت الإدارة أن "العراق صدّر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر يناير الماضي 10.044 ملايين برميل، بمعدل 324 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.006 ملايين برميل أي بمعدل 226 ألف برميل يوميا".وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، التي بلغت صادراتها لأمريكا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 14 مليونا و601 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".هذا وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل، بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر أيلول 2014.وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3 بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/النفط-يسجل-أعلى-مستوياته-في-7-سنوات-1058041558.html

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تصدير النفط, المصالح الاقتصادية العراقية