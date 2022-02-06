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https://arabic.sputniknews.com/20220206/صادرات-النفط-العراقية-إلى-أمريكا-تبلغ-أكثر-من-10-ملايين-برميل-خلال-شهر-1058089342.html
صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تبلغ أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر
صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تبلغ أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر
بلغت صادرات العراق من النفط إلى أمريكا أكثر من 10 ملايين برميل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:50+0000
2022-02-06T08:50+0000
تصدير النفط
المصالح الاقتصادية العراقية
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وكشفت الإدارة أن "العراق صدّر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر يناير الماضي 10.044 ملايين برميل، بمعدل 324 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.006 ملايين برميل أي بمعدل 226 ألف برميل يوميا".وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، التي بلغت صادراتها لأمريكا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 14 مليونا و601 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".هذا وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل، بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر أيلول 2014.وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3 بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/النفط-يسجل-أعلى-مستوياته-في-7-سنوات-1058041558.html
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تصدير النفط, المصالح الاقتصادية العراقية

صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تبلغ أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر

08:50 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniحقل نفطي في إحدى مدن العراق
حقل نفطي في إحدى مدن العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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بلغت صادرات العراق من النفط إلى أمريكا أكثر من 10 ملايين برميل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وكشفت الإدارة أن "العراق صدّر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر يناير الماضي 10.044 ملايين برميل، بمعدل 324 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.006 ملايين برميل أي بمعدل 226 ألف برميل يوميا".

وأضاف بيان الإدارة "العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمعدل 317 ألف برميل يوميا، فيما بلغ المتوسط 434 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثاني، بينما متوسط الأسبوع الثالث كان 133 ألف برميل يوميا"، مشيرة إلى أن "صادرات الأسبوع الرابع بلغت 412 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، التي بلغت صادراتها لأمريكا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 14 مليونا و601 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".
هذا وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
4 فبراير, 22:08 GMT
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل، بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر أيلول 2014.
وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3 بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
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