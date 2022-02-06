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طبيب أعصاب يحذر من النوم على هذه الأشياء
طبيب أعصاب يحذر من النوم على هذه الأشياء
حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسرة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T05:40+0000
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مجتمع
الصحة
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قال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرة قابلة للطي أو فرشة هوائية.وأضاف قائلا: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، في مناطق أسفل الظهر تكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء." تابع طبيب الأعصاب: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح".وحذر كوكوتوف من عدم الراحة، ففي المستقبل، قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.
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مجتمع, الصحة

طبيب أعصاب يحذر من النوم على هذه الأشياء

05:40 GMT 06.02.2022
© Depositphotos / 9nong اضطرابات النوم
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Depositphotos / 9nong
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حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسرة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.
قال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرة قابلة للطي أو فرشة هوائية.
وأضاف قائلا: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، في مناطق أسفل الظهر تكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء."

وتابع قائلا:" على فرشة هوائية وسرير أطفال عادي، نحصل على تأثير الأرجوحة، عندما تكون الأرجل مرفوعة، يكون الرأس مرفوعا، وأسفل الظهر والجذع متدليان. إذا كان الجسم في وضع خاطئ أثناء النوم، يمكن أن تحدث تقلصات عضلية، وعلى المدى الطويل - أمراض العمود الفقري".

تابع طبيب الأعصاب: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح".
وحذر كوكوتوف من عدم الراحة، ففي المستقبل، قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.
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