ظهرت خلال افتتاح الألعاب الشتوية... الكوريون ينتقدون الصين بسبب "الهانبوك"

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن تصوير امرأة خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، يوم الجمعة، وهي ترتدي الهانبوك على أنها من الأقليات في الصين، أثار غضب العديد من الكوريين الجنوبيين، الذين جادلوا بأن الصين تحاول الترويج للهانبوك على أنه خاص بها.وقال وزير الثقافة الكوري الجنوبي هوانغ هي، الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح وهو يرتدي "الهانبوك"، في مقابلة مع الصحافة الكورية الجنوبية صباح يوم السبت في مركز الإعلام الرئيسي في بكين، إن "تصوير المجموعة العرقية الكورية في الصين على أنها أقلية يمكن أن يخلق "سوء تفاهم" في العلاقات الثنائية بين البلدين".فيما كتب لي حيه ميونغ، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بصفحته على فيسبوك أنه يعارض "الاستيلاء الثقافي" للصين.كما هاجم حزب سلطة الشعب (PPP) المعارض الرئيسي الصين لمحاولتها سرقة أي شيء كوري. وانتقد أيضا الحكومة الكورية الجنوبية لعدم تصديها لمحاولات الصين السابقة لتبني عناصر ثقافية كورية كجزء من هويتها الخاصة.
عبّر الكوريون الجنوبيون عن استيائهم مما يعتقدون أنه محاولة من بكين التسويق لملابس "الهانبوك" الكورية التقليدية على أنها ملابس صينية.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن تصوير امرأة خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، يوم الجمعة، وهي ترتدي الهانبوك على أنها من الأقليات في الصين، أثار غضب العديد من الكوريين الجنوبيين، الذين جادلوا بأن الصين تحاول الترويج للهانبوك على أنه خاص بها.
وقال وزير الثقافة الكوري الجنوبي هوانغ هي، الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح وهو يرتدي "الهانبوك"، في مقابلة مع الصحافة الكورية الجنوبية صباح يوم السبت في مركز الإعلام الرئيسي في بكين، إن "تصوير المجموعة العرقية الكورية في الصين على أنها أقلية يمكن أن يخلق "سوء تفاهم" في العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضاف "عندما تشير إلى الناس على أنهم أقلية، فهذا يعني غالبا أنهم لم يتطوروا إلى دولة ذات سيادة"، "نحن من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وتقع دولتنا بجوار الصين مباشرة، قد يتسبب هذا في بعض سوء التفاهم في العلاقات الثنائية الجيدة".
فيما كتب لي حيه ميونغ، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بصفحته على فيسبوك أنه يعارض "الاستيلاء الثقافي" للصين.
كما هاجم حزب سلطة الشعب (PPP) المعارض الرئيسي الصين لمحاولتها سرقة أي شيء كوري. وانتقد أيضا الحكومة الكورية الجنوبية لعدم تصديها لمحاولات الصين السابقة لتبني عناصر ثقافية كورية كجزء من هويتها الخاصة.