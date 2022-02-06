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https://arabic.sputniknews.com/20220206/عاشور-بدلا-من-عمر-كمال-للإيقاف-تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-في-نهائي-أفريقيا-1058091723.html
عاشور بدلا من عمر كمال للإيقاف... تشكيل منتخب مصر المتوقع في نهائي أفريقيا
عاشور بدلا من عمر كمال للإيقاف... تشكيل منتخب مصر المتوقع في نهائي أفريقيا
يخوض منتخب مصر الوطني لكرة القدم مساء الليلة مباراته النهائية لبطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:54+0000
2022-02-06T09:54+0000
2022-02-06T09:54+0000
منتخب مصر الوطني
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وتوقع كثيرون طبيعة التشكيل الذي سيخوض به المنتخب الوطني لكرة القدم المباراة النهائية، نظرا لما مر بالمنتخب طيلة البطولة من إصابات وإيقافات لبعض اللاعبين.فبعد حصول عمر كمال نجم المنتخب الوطني المصري على الإنذار الثاني في مباراة الكاميرون، فقد تقرر إيقافه، وبالتالي فلن يستطيع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه السنغال.أيضا وفي ظل استمرار غياب أحمد حجازي نجم الدفاع بسبب إصابته، من المقرر أن يستمر محمود الونش الذي أظهر مستوى متميزا في مباراة الكاميرون، خاصة بعد إصابته في اصطدام مع أحد اللاعبين في رأسه.وفي خط الوسط يأتي حمدي فتحي، ومحمد النني، وعمرو السولية، وأمامهم في الهجوم عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.وكان المنتخب الوطني المصري قد وصل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض 3-1 بركلات الترجيح، فيما تأهلت السنغال بعد فوزها على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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منتخب مصر الوطني
عاشور بدلا من عمر كمال للإيقاف... تشكيل منتخب مصر المتوقع في نهائي أفريقيا تابعنا عبر
يخوض منتخب مصر الوطني لكرة القدم مساء الليلة مباراته النهائية لبطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال.
وتوقع كثيرون طبيعة التشكيل الذي سيخوض به
المنتخب الوطني
لكرة القدم المباراة النهائية، نظرا لما مر بالمنتخب طيلة البطولة من إصابات وإيقافات لبعض اللاعبين.
فبعد حصول عمر كمال نجم المنتخب الوطني المصري على الإنذار الثاني في مباراة الكاميرون، فقد تقرر إيقافه، وبالتالي فلن يستطيع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه السنغال.
لذا من المتوقع أن يكون بديله في مباراة الكاميرون، إمام عاشور هو الوافد الجديد الأساسي في مباراة الليلة أمام السنغال.
أيضا وفي ظل استمرار غياب أحمد حجازي نجم الدفاع بسبب إصابته، من المقرر أن يستمر محمود الونش الذي أظهر مستوى متميزا في مباراة الكاميرون، خاصة بعد إصابته في اصطدام مع أحد اللاعبين في رأسه.
وعن التشكيلة المتوقعة في ظل تلك المتغيرات، يأتي
محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع إمام عاشور، ومحمد عبد المنعم، ومحمود الونش، وأحمد أبو الفتوح.
وفي خط الوسط يأتي حمدي فتحي، ومحمد النني، وعمرو السولية، وأمامهم في الهجوم عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.
وكان المنتخب الوطني المصري قد وصل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على
نظيره الكاميروني
صاحب الأرض 3-1 بركلات الترجيح، فيما تأهلت السنغال بعد فوزها على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.