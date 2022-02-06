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https://arabic.sputniknews.com/20220206/غوتيريش-يطلب-من-زعماء-الصين-السماح-بزيارة-أقلية-الإيغور-1058082530.html
غوتيريش يطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور
غوتيريش يطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور
قالت الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ زعماء الصين يوم السبت، أنه يتوقع أن تسمح السلطات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T02:17+0000
2022-02-06T02:17+0000
أنطونيو غوتيريش
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وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش التقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية وانغ يي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.وتسعى باشيليت منذ فترة طويلة إلى زيارة شينجيانغ للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب واتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية وقيام بعض الدول بمقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لرويترز.وقال بيان الأمم المتحدة عن اجتماعات غوتيريش، أن "الأمين العام.. يتوقع أن تسمح الاتصالات بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسلطات الصينية بقيام المفوضة السامية بزيارة مقنعة للصين بما في ذلك شينجيانغ".
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أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور

02:17 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ زعماء الصين يوم السبت، أنه يتوقع أن تسمح السلطات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بالقيام "بزيارة مقنعة" إلى البلاد بما في ذلك إقليم شينجيانغ.
وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش التقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية وانغ يي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وتسعى باشيليت منذ فترة طويلة إلى زيارة شينجيانغ للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.
وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب واتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية وقيام بعض الدول بمقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لرويترز.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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وقال بيان الأمم المتحدة عن اجتماعات غوتيريش، أن "الأمين العام.. يتوقع أن تسمح الاتصالات بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسلطات الصينية بقيام المفوضة السامية بزيارة مقنعة للصين بما في ذلك شينجيانغ".
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