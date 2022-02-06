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https://arabic.sputniknews.com/20220206/قرعة-دور-الـ16-لبطولة-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-تسفر-عن-مواجهات-متوازنة-1058102380.html
قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات متوازنة
قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات متوازنة
أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوازنة، وذلك من خلال الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي لموقع المسابقة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:10+0000
2022-02-06T13:10+0000
رياضة
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وجاءت النتائج على النحو الآتي:تشيلسي ضد لوتون تاون.كريستال بالاس ضد ستوك سيتي.بيتروبوروغ يونايتد ضد مانشستر سيتي.وست هام ضد ساوثهامبتون.توتنهام ضد ميدلسبروه.الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي ضد نوريتش سيتي.الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود ضد إيفرتون.الفائز من ليستر سيتي ونوتنغهام ضد هدرسفيلد تاون.ونجا وست هام يونايتد وتشيلسي من خروج مبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزين صعبين على منافسين مغمورين، بينما استهل المدرب فرانك لامبارد مشواره مع إيفرتون بسحق برنتفورد والعبور إلى الدور الخامس، يوم السبت.وسحق مانشستر سيتي ضيفه فولهام المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 4-1 فيما انتصر نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الممتاز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز.وكانت مفاجأة هذا الدور خروج نادي مانشستر يونايتد من المسابقة، بعدما أخفق في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وخرج بشكل مفاجئ من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته على أرضه أمام ميدلسبره من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/قائد-مانشستر-يونايتد-نستحق-الانتقادات-الموجهة-إلى-الفريق-1055141970.html
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رياضة

قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات متوازنة

13:10 GMT 06.02.2022
© REUTERS / PETER CZIBORRAأستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / PETER CZIBORRA
تابعنا عبر
أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوازنة، وذلك من خلال الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي لموقع المسابقة.
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
تشيلسي ضد لوتون تاون.
كريستال بالاس ضد ستوك سيتي.
بيتروبوروغ يونايتد ضد مانشستر سيتي.
وست هام ضد ساوثهامبتون.
توتنهام ضد ميدلسبروه.
الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي ضد نوريتش سيتي.
الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود ضد إيفرتون.
الفائز من ليستر سيتي ونوتنغهام ضد هدرسفيلد تاون.
ونجا وست هام يونايتد وتشيلسي من خروج مبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزين صعبين على منافسين مغمورين، بينما استهل المدرب فرانك لامبارد مشواره مع إيفرتون بسحق برنتفورد والعبور إلى الدور الخامس، يوم السبت.
اللاعب الإنجليزي هاري ماغواير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
قائد مانشستر يونايتد: نستحق الانتقادات الموجهة إلى الفريق
9 يناير, 16:10 GMT
وسحق مانشستر سيتي ضيفه فولهام المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 4-1 فيما انتصر نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الممتاز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز.
وكانت مفاجأة هذا الدور خروج نادي مانشستر يونايتد من المسابقة، بعدما أخفق في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وخرج بشكل مفاجئ من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته على أرضه أمام ميدلسبره من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
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