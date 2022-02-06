قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات متوازنة

وجاءت النتائج على النحو الآتي:تشيلسي ضد لوتون تاون.كريستال بالاس ضد ستوك سيتي.بيتروبوروغ يونايتد ضد مانشستر سيتي.وست هام ضد ساوثهامبتون.توتنهام ضد ميدلسبروه.الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي ضد نوريتش سيتي.الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود ضد إيفرتون.الفائز من ليستر سيتي ونوتنغهام ضد هدرسفيلد تاون.ونجا وست هام يونايتد وتشيلسي من خروج مبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزين صعبين على منافسين مغمورين، بينما استهل المدرب فرانك لامبارد مشواره مع إيفرتون بسحق برنتفورد والعبور إلى الدور الخامس، يوم السبت.وسحق مانشستر سيتي ضيفه فولهام المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 4-1 فيما انتصر نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الممتاز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز.وكانت مفاجأة هذا الدور خروج نادي مانشستر يونايتد من المسابقة، بعدما أخفق في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وخرج بشكل مفاجئ من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته على أرضه أمام ميدلسبره من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي ضد نوريتش سيتي.
الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود ضد إيفرتون.
الفائز من ليستر سيتي ونوتنغهام ضد هدرسفيلد تاون.
ونجا وست هام يونايتد وتشيلسي من خروج مبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزين صعبين على منافسين مغمورين، بينما استهل المدرب فرانك لامبارد مشواره مع إيفرتون بسحق برنتفورد والعبور إلى الدور الخامس، يوم السبت.
وسحق مانشستر سيتي ضيفه فولهام المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 4-1 فيما انتصر نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الممتاز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز.
وكانت مفاجأة هذا الدور خروج نادي مانشستر يونايتد من المسابقة، بعدما أخفق في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وخرج بشكل مفاجئ من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته على أرضه أمام ميدلسبره من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.