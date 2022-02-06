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https://arabic.sputniknews.com/20220206/كوريا-الجنوبية-تتجاوز-مليون-إصابة-بكوفيد-19-1058082636.html
كوريا الجنوبية تتجاوز مليون إصابة بكوفيد-19
كوريا الجنوبية تتجاوز مليون إصابة بكوفيد-19
قالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الجنوبية تجاوزت اليوم الأحد مليون إصابة تراكمية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T02:58+0000
2022-02-06T02:58+0000
2022-02-06T02:58+0000
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية، بلغ 38691 إصابة جديدة ناجمة عن تفشي سلالة أوميكرون.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أعداد الوفيات ما زالت منخفضة في كوريا الجنوبية التي سجلت مستويات عالية من التطعيم مع تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, فيروس كورونا
كوريا الجنوبية تتجاوز مليون إصابة بكوفيد-19 تابعنا عبر
قالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الجنوبية تجاوزت اليوم الأحد مليون إصابة تراكمية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة
تسجيل عدد قياسي
من الإصابات اليومية، بلغ 38691 إصابة جديدة ناجمة عن تفشي سلالة أوميكرون.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن
أعداد الوفيات ما زالت منخفضة
في كوريا الجنوبية التي سجلت مستويات عالية من التطعيم مع تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.