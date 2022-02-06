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https://arabic.sputniknews.com/20220206/لوغانسك-أوكرانيا-تنشر-مركبات-مدرعة-قرب-خط-التماس-في-دونباس-1058107472.html
لوغانسك: أوكرانيا تنشر مركبات مدرعة قرب خط التماس في دونباس
لوغانسك: أوكرانيا تنشر مركبات مدرعة قرب خط التماس في دونباس
أفادت قوات لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، برصد عربات مدرعة تابعة لقوات الأمن الأوكرانية على مقربة من قرية موراتوف التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:24+0000
2022-02-06T15:24+0000
2022-02-06T15:24+0000
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لوغانسك- سبوتنيك. وقال مسؤول في القوات الشعبية للصحفيين: "اكتشفنا عربتي استطلاع مصفحتين وعربة قتال مشاة (للقوات الأوكرانية) بالقرب من بلدية موراتوف".يوم السبت، قالت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إن القوات الأوكرانية نشرت عربات مدرعة بالقرب من قرية كلاينوفو بالقرب من خط التماس.الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.جرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-ما-تأثير-هذه-الخطوة-ولماذا-لا-يجرؤ-الغرب-عليها-1057648609.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس, روسيا
لوغانسك: أوكرانيا تنشر مركبات مدرعة قرب خط التماس في دونباس تابعنا عبر
أفادت قوات لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، برصد عربات مدرعة تابعة لقوات الأمن الأوكرانية على مقربة من قرية موراتوف التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط التماس في دونباس.
لوغانسك-
سبوتنيك
. وقال مسؤول في القوات الشعبية للصحفيين: "اكتشفنا عربتي استطلاع مصفحتين وعربة قتال مشاة (للقوات الأوكرانية) بالقرب من بلدية موراتوف".
يوم السبت، قالت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إن القوات الأوكرانية نشرت عربات مدرعة بالقرب من قرية كلاينوفو بالقرب من خط التماس.
الصراع في دونباس
بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.
جرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن
وتستمر الاشتباكات
في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.