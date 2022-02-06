تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/ليبياالمجلس-الأعلى-للدولة-يؤكد-أهمية-اعتماد-خارطة-طريق-للانتخابات-ويرفض-العسكرة-وحكم-العائلات--1058103270.html
ليبيا...المجلس الأعلى للدولة يؤكد أهمية اعتماد خارطة طريق للانتخابات ويرفض العسكرة وحكم العائلات
ليبيا...المجلس الأعلى للدولة يؤكد أهمية اعتماد خارطة طريق للانتخابات ويرفض العسكرة وحكم العائلات
أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن أمله في أن يعتمد مجلس النواب خارطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:49+0000
2022-02-06T13:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg
القاهرة - سبوتنيك. قال المشري، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي: "نأمل من مجلس النواب اعتماد خارطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد".وتابع: "من الضروري اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية"، مضيفا: "ذاهبون إلى توافقات ينتج عنها استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواد مشروع الدستور ثم الاستفتاء عليه أو الاتفاق على قاعدة دستورية".وقال: "نرفض عسكرة الدولة وحكم العائلات والاستبداد ونعترف بمجلس النواب كجسم اختاره الليبيون".وأشار المشري إلى أن "هناك العديد من القنوات التي ساهمت في تأجيج الرأي العام وعدم التوصل إلى توافقات والوضع لا يحتمل تأجيج النزاعات من قبل وسائل الإعلام".وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، قد أعلن رفضه، في الأول من شباط/فبراير الجاري، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/عضو-بـالأعلى-للدولة-يكشف-عن-خطوة-هامة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1058076934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:2044_1920x0_80_0_0_d70994d87b75ca9c7de648cbe9facb56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا...المجلس الأعلى للدولة يؤكد أهمية اعتماد خارطة طريق للانتخابات ويرفض العسكرة وحكم العائلات

13:49 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن أمله في أن يعتمد مجلس النواب خارطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد.
القاهرة - سبوتنيك. قال المشري، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي: "نأمل من مجلس النواب اعتماد خارطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد".

وتابع: "من الضروري اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية"، مضيفا: "ذاهبون إلى توافقات ينتج عنها استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواد مشروع الدستور ثم الاستفتاء عليه أو الاتفاق على قاعدة دستورية".

وقال: "نرفض عسكرة الدولة وحكم العائلات والاستبداد ونعترف بمجلس النواب كجسم اختاره الليبيون".

وأشار المشري إلى أن "هناك العديد من القنوات التي ساهمت في تأجيج الرأي العام وعدم التوصل إلى توافقات والوضع لا يحتمل تأجيج النزاعات من قبل وسائل الإعلام".
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
عضو بـ"الأعلى للدولة" يكشف عن خطوة هامة بشأن الحكومة الجديدة في ليبيا
أمس, 20:03 GMT
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، قد أعلن رفضه، في الأول من شباط/فبراير الجاري، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية