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https://arabic.sputniknews.com/20220206/متفوقا-على-رونالدو-رياض-محرز-ينصب-نفسه-ثاني-أفضل-هداف-في-جميع-المسابقات-1058094102.html
متفوقا على رونالدو... رياض محرز ينصب نفسه ثاني أفضل هداف في جميع المسابقات
متفوقا على رونالدو... رياض محرز ينصب نفسه ثاني أفضل هداف في جميع المسابقات
صعد الدولي الجزائري، مهاجم نادي مانشستر الإنجليزي، رياض محرز، إلى المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم في جميع المسابقات. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:28+0000
2022-02-06T10:28+0000
2022-02-06T10:28+0000
رياضة
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وسجل نجم مانشستر سيتي 15 هدفا في 17 مباراة شارك فيها أساسيا، في جميع المسابقات، كما قدم 6 تمريرات حاسمة، ليكون بذلك أفضل هداف لناديه في هذا الموسم.ويحتل محرز بهذا السجل التهديفي والتمريرات الحاسمة، المركز الثاني كأفضل هداف في جميع المسابقات في البريمرليغ ، خلف النجم المصري محمد صلاح الذي يملك23 هدفا.ويتفوق محرز في هذا الموسم، على النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي سجل 14 هدفا، وديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي يملك في رصيده أيضا 14 هدفا.
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رياضة
متفوقا على رونالدو... رياض محرز ينصب نفسه ثاني أفضل هداف في جميع المسابقات تابعنا عبر
صعد الدولي الجزائري، مهاجم نادي مانشستر الإنجليزي، رياض محرز، إلى المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم في جميع المسابقات.
وسجل نجم مانشستر سيتي 15 هدفا في 17 مباراة شارك فيها أساسيا، في جميع المسابقات، كما قدم 6 تمريرات حاسمة، ليكون بذلك أفضل هداف لناديه في هذا الموسم.
ويحتل محرز بهذا السجل التهديفي والتمريرات الحاسمة، المركز الثاني كأفضل هداف في جميع المسابقات في البريمرليغ ، خلف النجم المصري محمد صلاح الذي يملك23 هدفا.
ويتفوق محرز في هذا الموسم، على النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي سجل 14 هدفا، وديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي يملك في رصيده أيضا 14 هدفا.