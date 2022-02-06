مجلس الأمن البيلاروسي: علينا الاستعداد للرد على أي مخاطر أمنية أوكرانية محتملة

وقال في تصريحات لقناة "أو إن تي"، اليوم الأحد، إنه "على بيلاروس الاستعداد للاستجابة للتحديات الأمنية من ناحية أوكرانيا".وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول أولى وحدات القوات المسلحة الروسية إلى بيلاروسيا للمشاركة في التفتيش على قوات الرد السريع في دولة الاتحاد.وستتم إجراء المناورات العملية للقوات في مناطق التدريب "دومانوفسكي" وغوجوسكي وأيضا أوبوز ليسنوفسكي وبريستسكي وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مواقع منفصلة في بيلاروسيا. ومن المخطط استخدام المطارات العسكرية "بارانافيشي" و"لونيتس" وليدا" و"متشوليشي".ومن المقرر أن تجري المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير.
شدد سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، على أهمية الاستعداد للرد بشكل فوري على التحديات الأمنية من أوكرانيا.
وقال في تصريحات لقناة "أو إن تي"، اليوم الأحد، إنه "على بيلاروس الاستعداد للاستجابة للتحديات الأمنية من ناحية أوكرانيا".
وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول أولى وحدات القوات المسلحة الروسية إلى بيلاروسيا للمشاركة في التفتيش على قوات الرد السريع في دولة الاتحاد.
وستتم إجراء المناورات العملية للقوات في مناطق التدريب "دومانوفسكي" وغوجوسكي وأيضا أوبوز ليسنوفسكي وبريستسكي وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مواقع منفصلة في بيلاروسيا. ومن المخطط استخدام المطارات العسكرية "بارانافيشي" و"لونيتس" وليدا" و"متشوليشي".
ومن المقرر أن تجري المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير.