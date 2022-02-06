تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مجلس-الأمن-البيلاروسي-علينا-الاستعداد-للرد-على-أي-مخاطر-أمنية-أوكرانية-محتملة-1058115628.html
مجلس الأمن البيلاروسي: علينا الاستعداد للرد على أي مخاطر أمنية أوكرانية محتملة
مجلس الأمن البيلاروسي: علينا الاستعداد للرد على أي مخاطر أمنية أوكرانية محتملة
شدد سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، على أهمية الاستعداد للرد بشكل فوري على التحديات الأمنية من أوكرانيا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T20:43+0000
2022-02-06T20:43+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058115274_0:96:3017:1793_1920x0_80_0_0_bf0f135b10b80aff00c693cd731906fa.jpg
وقال في تصريحات لقناة "أو إن تي"، اليوم الأحد، إنه "على بيلاروس الاستعداد للاستجابة للتحديات الأمنية من ناحية أوكرانيا".وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول أولى وحدات القوات المسلحة الروسية إلى بيلاروسيا للمشاركة في التفتيش على قوات الرد السريع في دولة الاتحاد.وستتم إجراء المناورات العملية للقوات في مناطق التدريب "دومانوفسكي" وغوجوسكي وأيضا أوبوز ليسنوفسكي وبريستسكي وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مواقع منفصلة في بيلاروسيا. ومن المخطط استخدام المطارات العسكرية "بارانافيشي" و"لونيتس" وليدا" و"متشوليشي".ومن المقرر أن تجري المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058115274_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_0a452af5afcdca357fed594a13b41ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

مجلس الأمن البيلاروسي: علينا الاستعداد للرد على أي مخاطر أمنية أوكرانية محتملة

20:43 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن في بيلاروس، ألكسندر فولفوفيتش
سكرتير مجلس الأمن في بيلاروس، ألكسندر فولفوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شدد سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، على أهمية الاستعداد للرد بشكل فوري على التحديات الأمنية من أوكرانيا.
وقال في تصريحات لقناة "أو إن تي"، اليوم الأحد، إنه "على بيلاروس الاستعداد للاستجابة للتحديات الأمنية من ناحية أوكرانيا".
وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول أولى وحدات القوات المسلحة الروسية إلى بيلاروسيا للمشاركة في التفتيش على قوات الرد السريع في دولة الاتحاد.
وستتم إجراء المناورات العملية للقوات في مناطق التدريب "دومانوفسكي" وغوجوسكي وأيضا أوبوز ليسنوفسكي وبريستسكي وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مواقع منفصلة في بيلاروسيا. ومن المخطط استخدام المطارات العسكرية "بارانافيشي" و"لونيتس" وليدا" و"متشوليشي".
ومن المقرر أن تجري المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالشوط الإضافي الأول... مباراة مصر 0 والسنغال 0 في نهائي أمم أفريقيا18:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية