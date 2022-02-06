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محكمة مصرية ترفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بـ "تحليل مخدرات"
محكمة مصرية ترفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بـ "تحليل مخدرات"
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا يقضي برفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء تحليل مخدرات بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:00+0000
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وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة من مرشح لرئاسة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأولمبية عن إلزام راغبي في انتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية للخضوع لكشف طبي بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري.وكانت الدعوى المقامة تعلل ذلك بأهمية التحقق من خلو المرشحين من الأمراض سواء كانت بدنية أو ذهنية، يمكنها أن تعوق المرشح عن أداء مهامه التي سيتم تكليفه بها إذا فاز بالمنصب.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/أول-رد-من-رئيس-اللجنة-المؤقتة-السابقة-في-نادي-الزمالك-المصري-على-بيان-شيكابالا-المفاجئ-1054730911.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

محكمة مصرية ترفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بـ "تحليل مخدرات"

14:00 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا يقضي برفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء تحليل مخدرات بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة.
وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة من مرشح لرئاسة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأولمبية عن إلزام راغبي في انتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية للخضوع لكشف طبي بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري.
لاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
أول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ
29 ديسمبر 2021, 11:20 GMT
وكانت الدعوى المقامة تعلل ذلك بأهمية التحقق من خلو المرشحين من الأمراض سواء كانت بدنية أو ذهنية، يمكنها أن تعوق المرشح عن أداء مهامه التي سيتم تكليفه بها إذا فاز بالمنصب.
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