https://arabic.sputniknews.com/20220206/محكمة-مصرية-ترفض-دعوى-إلزام-مرشحي-انتخابات-الأندية-الرياضية-بـ-تحليل-مخدرات-1058104229.html

محكمة مصرية ترفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بـ "تحليل مخدرات"

محكمة مصرية ترفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بـ "تحليل مخدرات"

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا يقضي برفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء تحليل مخدرات بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T14:00+0000

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وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة من مرشح لرئاسة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأولمبية عن إلزام راغبي في انتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية للخضوع لكشف طبي بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري.وكانت الدعوى المقامة تعلل ذلك بأهمية التحقق من خلو المرشحين من الأمراض سواء كانت بدنية أو ذهنية، يمكنها أن تعوق المرشح عن أداء مهامه التي سيتم تكليفه بها إذا فاز بالمنصب.

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