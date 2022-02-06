محكمة مصرية ترفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بـ "تحليل مخدرات"

وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة من مرشح لرئاسة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأولمبية عن إلزام راغبي في انتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية للخضوع لكشف طبي بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري.وكانت الدعوى المقامة تعلل ذلك بأهمية التحقق من خلو المرشحين من الأمراض سواء كانت بدنية أو ذهنية، يمكنها أن تعوق المرشح عن أداء مهامه التي سيتم تكليفه بها إذا فاز بالمنصب.
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا يقضي برفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء تحليل مخدرات بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة.
وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة من مرشح لرئاسة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأولمبية عن إلزام راغبي في انتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية للخضوع لكشف طبي بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري.