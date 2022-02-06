https://arabic.sputniknews.com/20220206/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-العقوبات-التي-قد-نفرضها-على-روسيا-حال-غزوها-أوكرانيا-ستؤثر-على-الصين-1058106537.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: العقوبات التي قد نفرضها على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين

مستشار الأمن القومي الأمريكي: العقوبات التي قد نفرضها على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T15:19+0000

2022-02-06T15:19+0000

2022-02-06T15:19+0000

العالم

الجيش الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453533_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_935ed7948c7ba249fd99639c5fefdc0f.jpg

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "العقوبات التي قد نفرضها على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي"، مشيرا إلى أن " بايدن وجّه إدارته بالبحث عن مصادر بديلة لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي".وتابع: "إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن نسمح بأن يعمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مضيفا: "نثق أن حلفاءنا الأوروبيين مستعدون لفرض عواقب وخيمة على روسيا حال الاعتداء على أوكرانيا ولكننا ندرك أيضًا أن ذلك قد يسبب لهم صعوبات بسبب إمدادات الطاقة". وأفاد سوليفان بأن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتخذ عدة أشكال بينها ضم "الأراضي المحتلة" في منطقة دونباس أو شن حرب هجينة من الهجمات السيبرانية وزعزعة الاستقرار".كما أشار المستشار الأمريكي إلى أن "روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة ونعتقد أنها تحشد قدراتها العسكرية لذلك"، مضفا: "قدمنا مطالبنا كتابيًا إلى روسيا ولكنها لم تُنشر رسميا بعد وزودنا أوكرانيا بمعدات للدفاع ومستعدون مع حلفائنا لدعمها".وأكد في المقابلة: "قدمنا مطالبنا كتابيا إلى روسيا ولكنها لم تُنشر رسميا بعد وزودنا أوكرانيا بمعدات للدفاع ومستعدون مع حلفائنا لدعمها".وأوضح سوليفان أن "الرئيس بايدن عرض على الروس مسارا دبلوماسيا للتهدئة إذا اختاروا ذلك ومستعدون للحوار معها حول مخاوفها الأمنية بما فيها نشر صواريخ ذات مدى معين".يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعلام-أمريكي-يتوقع-سقوط-كييف-بعد-72-ساعة-من-الغزو-الروسي-المزعوم-1058090048.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الجيش الروسي