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مستشار الأمن القومي العراقي: "قوات سوريا الديمقراطية" غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين
مستشار الأمن القومي العراقي: "قوات سوريا الديمقراطية" غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها إرهابيين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T20:03+0000
2022-02-06T20:03+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين في سوريا".وأشار الأعرجي إلى أن مخيم الهول، شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، لافتا إلى أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيًا تحت إشراف الأمم المتحدة.واستطرد قائلا: "هناك قيادات لداعش داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات الداعشية المجرمة، لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين".
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مستشار الأمن القومي العراقي: "قوات سوريا الديمقراطية" غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين

20:03 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / -انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي.
انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم داعش الإرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / -
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أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها إرهابيين.
بغداد- سبوتنيك. وقال الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين في سوريا".

وأضاف: "هناك إرهابيون تابعون لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسوريا، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها".

وأشار الأعرجي إلى أن مخيم الهول، شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، لافتا إلى أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
واستطرد قائلا: "هناك قيادات لداعش داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات الداعشية المجرمة، لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين".
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