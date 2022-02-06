مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية... صور

ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد قرب مصلى باب الرحمة.وأكدت أن الاقتحامات عادة ما تجري على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من القوات الإسرائيلية، مع ملاحقة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.ويحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه، من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد.ويشار إلى أن المسجد الأقصى قد تعرض لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواء عبر الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من القوات الشرطية الإسرائيلية، أو ما جرى في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.ويذكر أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي قد بلغ حوالي 34 ألفا و562 مستوطنا، مقارنة مع 19 ألفا عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.
ويحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه، من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد.
ويشار إلى أن المسجد الأقصى قد تعرض لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواء عبر الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من القوات الشرطية الإسرائيلية، أو ما جرى في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.
ويذكر أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي قد بلغ حوالي 34 ألفا و562 مستوطنا، مقارنة مع 19 ألفا عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.